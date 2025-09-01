छत्तीसगढ़ी छात्र गढ़ रहें भविष्य, हर साल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का एजुकेशन लोन हर साल…

Education Loan in CG: नारद योगी. छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में उच्चशिक्षा की ललक तेजी से बढ़ रही है। इसमें भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में छात्रों की ज्यादा दिलचस्पी है। प्रदेशवासी पढ़ाई के लिए हर साल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन ले रहे हैं। इससे अपने बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, नर्सिंग जैसे व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए भी 60 करोड़ से अधिक का लोन लेते हैं।