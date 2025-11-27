हिस्ट्रीशीटर तोमर के समर्थकों की दबंगई! धमकियों के बीच पीड़ित बोले- न्याय की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे…

हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र और रोहित के खिलाफ पुरानी बस्ती, तेलीबांधा, देवेंद्र नगर में कुल 8 मामले दर्ज हो चुके हैं। शिकायतकर्ताओं ने संगठित होकर न्याय की लड़ाई लड़ने का निर्णय किया है। सभी ने मामले की जांच, गवाही में पुलिस का सहयोग करने और ऐसे लोगों को एकजुट करने का निर्णय लिया है, जिनकी शिकायतों पर अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित संघ के गजानंद सिंह, हरीश कच्छाव, गायत्री सिंह, नरेश सचदेवा आदि ने बताया कि दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों के अन्याय के खिलाफ सभी मिलकर लड़ेंगे।