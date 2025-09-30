Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: महंगी बिजली के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन, बिजली बिल जलाए गए, देखें वीडियो

Raipur News: कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रतीकात्मक रूप से बिजली बिल जलाए।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

Raipur News: महंगी बिजली के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन, बिजली बिल जलाए गए, देखें वीडियो

Raipur News: महंगी बिजली दरों और बढ़ते बिलों के विरोध में आज रायपुर उत्तर विधानसभा अध्यक्ष नवाज खान के नेतृत्व में कचहरी चौक स्थित बिजली कार्यालय के सामने सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रतीकात्मक रूप से बिजली बिल जलाए।

प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव एवं रायपुर जिला प्रभारी आदिल अलम खैरानी, संगठन प्रभारी गुलजेब अहमद, प्रदेश महासचिव आस मोहम्मद, प्रदेश सचिव फहीम शेख, जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही महंगी बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।


रायपुर न्यूज़

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: महंगी बिजली के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन, बिजली बिल जलाए गए, देखें वीडियो

रायपुर

छत्तीसगढ़

