रायपुर

Ganesh Jhaki 2025: रायपुर में आज शाम निकलेगी झांकी, 1800 जवान और अधिकारी रहेंगे तैनात, वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

Ganesh Jhaki 2025: विसर्जन के दौरान भारी वाहनों को शहर की सीमा के बाहर रोका जाएगा। झांकियां शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, कोतवाली चौक, सदरबाजार, कंकालीपारा और पुरानी बस्ती से गुजरते हुए लाखेनगर होकर रायपुरा महादेव घाट तक जाएंगी।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 08, 2025

Ganesh Jhaki 2025: रायपुर में आज शाम निकलेगी झांकी, 1800 जवान और अधिकारी रहेंगे तैनात, वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध
रायपुर में आज शाम निकलेगी झांकी (Photo Patrika)

Ganesh Jhaki 2025: रायपुर में आज रात गणेश विसर्जन झांकियां परंपरागत मार्ग से निकाली जाएगी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को छह सेक्टरों में बांट दिया है। जहां करीब 1800 जवान और अधिकारी तैनात रहेंगे। विसर्जन झांकी में पटाखों का इस्तेमाल भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं भीड़भाड़ वाले मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। जिसकी पुलिस विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है।

विसर्जन के दौरान भारी वाहनों को शहर की सीमा के बाहर रोका जाएगा। झांकियां शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, कोतवाली चौक, सदरबाजार, कंकालीपारा और पुरानी बस्ती से गुजरते हुए लाखेनगर होकर रायपुरा महादेव घाट तक जाएंगी। श्रद्धालु इस पूरे मार्ग पर पैदल ही पहुंच पाएंगे। उनके लिए अलग अलग जगह पाकिंर्ग स्थल तय किए गए हैं।

इन मार्गो पर बंद रहेगा आवागमन

महादेव घाट में प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद झांकियों में शामिल वाहन अमलेश्वर या भाठागांव होकर लौटेंगे। अगले दिन यानी 9 सितंबर को अमलेश्वर की ओर खारून नदी पुल से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान अमलेश्वर की तरफ से आने वाले वाहन भाठागांव, काठाडीह और दतरेंगा मार्ग से निकल सकेंगे। वहीं, जीई रोड की ओर जाने वाले वाहनों को टाटीबंध तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग दिए गए हैं।

इन रूट पर निकलेगी झाकियां

शाम 7 बजे के बाद झांकी मार्ग पर आने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया जाएगा। झांकियां राठौर चौक से गुरुनानक चौक और एमजी रोड होकर शारदा चौक पहुंचेंगी। यहां टोकन प्रणाली लागू की गई है। टोकन लेने के बाद ही झांकियों को जयस्तंभ चौक की ओर बढ़ने दिया जाएगा। तात्यापारा चौक से आने वाली झांकियों को भी एक-एक कर व्यवस्थित तरीके से रूट में प्रवेश कराया जाएगा।

Updated on:

08 Sept 2025 09:03 am

Published on:

08 Sept 2025 08:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Ganesh Jhaki 2025: रायपुर में आज शाम निकलेगी झांकी, 1800 जवान और अधिकारी रहेंगे तैनात, वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

