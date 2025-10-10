Patrika LogoSwitch to English

Raipur News: बूढ़ातालाब में कूदकर किशोरी ने की आत्महत्या की कोशिश, बहादुर युवक ने बचाई जान

Raipur News: परिजनों का कहना है कि वह मनोचिकित्सक से किशोरी का इलाज कराएंगे। बताया जाता है कि किशोरी पिछले कुछ समय से गुमसुम रहती थी। इस समय उसने ट्यूशन जाना भी बंद कर दिया था।

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 10, 2025

Raipur News: बूढ़ातालाब में कूदकर की आत्महत्या की कोशिश, बहादुर युवक ने बचाई जान

बहादुर युवक ने बचाई किशोरी जान (Photo Patrika)

Raipur News: पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित बूढ़ातालाब में एक किशोरी ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे एक युवक ने बचा लिया। गुरुवार दोपहर को नाबालिग लड़की ने तालाब में छलांग लगा दी। किशोरी पर वहीं मौजूद एक व्यक्ति नेहरू नगर निवासी मुन्ना खान की नजर पड़ी। उसने भी अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल तालाब में छलांग लगा दी और नाबालिग लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला।

इस बीच आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद नाबालिग से उसके परिजनों की जानकारी ली गई। परिजनों को बुलाकर उनके हवाले किया गया। हालांकि यह मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा।

परिजनों का कहना है कि उन्हें नहीं पता किशोरी ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। घर-परिवार में उसकी किसी से कोई लड़ाई अथवा विवाद नहीं हुआ। इसके साथ ही परिजनों का कहना है कि वह मनोचिकित्सक से किशोरी का इलाज कराएंगे। बताया जाता है कि किशोरी पिछले कुछ समय से गुमसुम रहती थी। इस समय उसने ट्यूशन जाना भी बंद कर दिया था।

