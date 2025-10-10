Raipur News: बूढ़ातालाब में कूदकर किशोरी ने की आत्महत्या की कोशिश, बहादुर युवक ने बचाई जान

Raipur News: पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित बूढ़ातालाब में एक किशोरी ने कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे एक युवक ने बचा लिया। गुरुवार दोपहर को नाबालिग लड़की ने तालाब में छलांग लगा दी। किशोरी पर वहीं मौजूद एक व्यक्ति नेहरू नगर निवासी मुन्ना खान की नजर पड़ी। उसने भी अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल तालाब में छलांग लगा दी और नाबालिग लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला।