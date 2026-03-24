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CG Weather Update: प्रदेश में गर्मी ने दिखाए तेवर, अगले 72 घंटे में तेजी से बढ़ेगा तापमान

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है और अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Mar 24, 2026

प्रदेश में गर्मी ने दिखाए तेवर (Photo Source- Patrika)

प्रदेश में गर्मी ने दिखाए तेवर (Photo Source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के किसी भी हिस्से में वर्षा दर्ज नहीं की गई। हालांकि तापमान सामान्य से थोड़ा कम बना रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इसके धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना जताई गई है।

CG Weather Update: तापमान में हल्का अंतर देखने को मिला…

राजधानी रायपुर में सोमवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है। सुबह और शाम के समय हवा में नमी क्रमशः 37% और 31% रही, जबकि आसमान में करीब 20% बादल छाए रहे, जिससे दिनभर मौसम साफ बना रहा।

प्रदेश के अन्य हिस्सों में तापमान में हल्का अंतर देखने को मिला। राजनांदगांव सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके अलावा बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और पेंड्रारोड जैसे क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम बना रहा।

मौसम विभाग ने दी चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है, जिसके चलते प्रदेश में शुष्क स्थिति बनी हुई है। अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने के संकेत हैं, जबकि इसके बाद मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।

मंगलवार, 24 मार्च को रायपुर में आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने किसी भी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है।

CG Weather Update: क्यों बढ़ रहा है तापमान?

छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने से ही गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। यह समय सर्दी के अंत और गर्मी की शुरुआत का संक्रमण काल होता है, जब पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने लगते हैं और स्थानीय स्तर पर कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं रहती। विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय साफ आसमान और कम बादल होने के कारण सूर्य की किरणें सीधे जमीन तक पहुंचती हैं, जिससे दिन का तापमान बढ़ने लगता है।

वहीं रात में तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है क्योंकि हवा में नमी कम होती है। अप्रैल और मई में तापमान और तेजी से बढ़ने की संभावना रहती है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।

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Updated on:

24 Mar 2026 09:44 am

Published on:

24 Mar 2026 09:42 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: प्रदेश में गर्मी ने दिखाए तेवर, अगले 72 घंटे में तेजी से बढ़ेगा तापमान

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