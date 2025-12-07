7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

आयुष्मान योजना की राशि बढ़कर होगी 10 लाख, बजट से पहले साय सरकार की बड़ी घोषणा

Ayushman Yojana upgraded: छत्तीसगढ़ की साय सरकार आयुष्मान योजना की बीमा राशि बढ़ाकर गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज देने की तैयारी कर रही है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 07, 2025

आयुष्मान योजना (photo source- Patrika)

आयुष्मान योजना (photo source- Patrika)

Ayushman Yojana upgraded: छत्तीसगढ़ सरकार मार्च 2026 में अपना तीसरा मुख्य बजट पेश करने की तैयारी तेज़ कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से "मोदी की गारंटी" और चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने का पूरा हिसाब मांगा है। यह बजट राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के बाद "मोदी की गारंटी" के आधार पर तैयार किया जाने वाला पहला बजट होगा।

Ayushman Yojana upgraded: लंबित 18 लाख आवासों की मंजूरी

विभिन्न विभागों के साथ चर्चा 10 दिसंबर से शुरू होगी, और सभी विभागों से मिली जानकारी के आधार पर 24 दिसंबर तक बजट का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। मोदी की गारंटी के तहत मुख्य योजनाओं में कृषि उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद 3,100 रुपए की दर से, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता, पांच साल में 100,000 सरकारी नौकरियां, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.8 मिलियन लंबित घरों को मंजूरी देना शामिल है।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में तेंदू पत्ता संग्रहण दर में वृद्धि, चरण पादुका योजना (जूते वितरण योजना), दीनदयाल उपाध्याय कृषि श्रमिक कल्याण योजना, CGPSC भर्ती परीक्षा की जांच, राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन, और श्री रामलला दर्शन योजना (तीर्थयात्रा योजना) शामिल हैं।

मेडिकल साइंस का निर्माण जैसे कार्य शेष

Ayushman Yojana upgraded: सरकार के नए बजट में कई पेंडिंग पहल शामिल हैं, जैसे आयुष्मान योजना के तहत इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों को बर्थ सर्टिफिकेट देना, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, एक एंटी-करप्शन कमीशन और एक मॉनिटरिंग वेबसाइट बनाना, और हर डिवीजन में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना करना। वित्त विभाग की यह नई तैयारी यह सुनिश्चित करेगी कि बजट जनता की उम्मीदों के मुताबिक हो और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 02:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आयुष्मान योजना की राशि बढ़कर होगी 10 लाख, बजट से पहले साय सरकार की बड़ी घोषणा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फ्लाइट संकट: इंडिगो की फ्लाइटें आज भी रद्द! गड़बड़ाया शेड्यूल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

indigo
रायपुर

अब न केंद्र जाना, न लंबी कतारें… घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड, आधार-OTP से पूरी होगी प्रक्रिया, जानें…

अब न केंद्र जाना, न लंबी कतारें... घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड, आधार-OTP से पूरी होगी प्रक्रिया, जानें...(photo-patrika)
रायपुर

CG-MP बॉर्डर पर बड़ा आत्मसमर्पण! 11 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे

11 नक्सलियों ने किया सरेंडर (photo source- Patrika)
रायपुर

MBBS स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत! नए नियमों के साथ MD-MS प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू

एमडी-एमएस कोर्स के लिए दोबारा पंजीयन शुरू (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather Update: फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कुछ स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट

फिर कड़ाके की ठंड का दौर (Photo Source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.