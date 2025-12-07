आयुष्मान योजना की राशि बढ़कर होगी 10 लाख, बजट से पहले साय सरकार की बड़ी घोषणा

आयुष्मान योजना (photo source- Patrika)
Ayushman Yojana upgraded: छत्तीसगढ़ सरकार मार्च 2026 में अपना तीसरा मुख्य बजट पेश करने की तैयारी तेज़ कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से "मोदी की गारंटी" और चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने का पूरा हिसाब मांगा है। यह बजट राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के बाद "मोदी की गारंटी" के आधार पर तैयार किया जाने वाला पहला बजट होगा।
विभिन्न विभागों के साथ चर्चा 10 दिसंबर से शुरू होगी, और सभी विभागों से मिली जानकारी के आधार पर 24 दिसंबर तक बजट का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। मोदी की गारंटी के तहत मुख्य योजनाओं में कृषि उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद 3,100 रुपए की दर से, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता, पांच साल में 100,000 सरकारी नौकरियां, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.8 मिलियन लंबित घरों को मंजूरी देना शामिल है।
अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में तेंदू पत्ता संग्रहण दर में वृद्धि, चरण पादुका योजना (जूते वितरण योजना), दीनदयाल उपाध्याय कृषि श्रमिक कल्याण योजना, CGPSC भर्ती परीक्षा की जांच, राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन, और श्री रामलला दर्शन योजना (तीर्थयात्रा योजना) शामिल हैं।
Ayushman Yojana upgraded: सरकार के नए बजट में कई पेंडिंग पहल शामिल हैं, जैसे आयुष्मान योजना के तहत इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों को बर्थ सर्टिफिकेट देना, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, एक एंटी-करप्शन कमीशन और एक मॉनिटरिंग वेबसाइट बनाना, और हर डिवीजन में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना करना। वित्त विभाग की यह नई तैयारी यह सुनिश्चित करेगी कि बजट जनता की उम्मीदों के मुताबिक हो और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग