आयुष्मान योजना की राशि बढ़कर होगी 10 लाख, बजट से पहले साय सरकार की बड़ी घोषणा

Ayushman Yojana upgraded: सरकार के नए बजट में कई पेंडिंग पहल शामिल हैं, जैसे आयुष्मान योजना के तहत इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों को बर्थ सर्टिफिकेट देना, गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, एक एंटी-करप्शन कमीशन और एक मॉनिटरिंग वेबसाइट बनाना, और हर डिवीजन में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना करना। वित्त विभाग की यह नई तैयारी यह सुनिश्चित करेगी कि बजट जनता की उम्मीदों के मुताबिक हो और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।