SIR में BLO पर काम का पहाड़! तन–मन–धन लगाकर भी नहीं मिल रहा राहत, सूची में नाम खोजने उमड़ रही भीड़..

टाटीबंध की बीएलओ ने बताया कि सुबह 6 बजे उठना, घर का काम करना और 8 बजे से फील्ड में जाने का प्रेशर है। 8 बजे से लोगों के घर-घर जा रहे है, उसमें भी पहले से कॉल करके भी जाना पड़ता है क्योकि जॉब वाले 10 बजे के बाद निकल जाते है। दोपहर 2 बजे तक फील्ड में काम करके बूथ में बैठते है, वहां भी फॉर्म जमा करना और फॉर्म बांटने का प्रेशर है। रोज के सैकड़ों कॉल उठा रहे है, सुबह से रात 11 बजे तक यह सिलसिला चलते रहता है।