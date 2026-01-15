Ind vs nz raipur tickets price: रायपुर में 23 जनवरी को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच मुकाबला, क्रिकेट संघ ने टिकट को लेकर दी जानकारी

Ind vs nz raipur tickets price: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी को होने वाले भारत बनाम न्यूज़ीलैंड टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) ने टिकटों की जानकारी साझा की है। इस संबंध में CSCS के डायरेक्टर विजय शाह और बलदेव सिंह भाटिया ने प्रेस वार्ता कर मैच से जुड़ी अहम जानकारियां दीं।स्टूडेंट्स के लिए 800 मेंप्रेस वार्ता में बताया गया कि छात्रों के लिए विशेष टिकट की व्यवस्था की गई है।