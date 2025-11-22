फेडरेशन का बड़ा ऐलान! कर्मचारी-अधिकारियों की 22 से 24 दिसंबर तक कलमबंद हड़ताल, जानें क्या है 11 सूत्रीय मांग?

बैठक में स्पष्ट किया गया कि कृषि विभाग के सचिव द्वारा पूर्व में ही धान खरीदी के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद कर्मचारियों पर दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे मामले में एक कर्मचारी की गिरफ्तारी को फेडरेशन ने प्रदेशभर के कर्मचारियों के लिए काला कानून निरूपित किया है।