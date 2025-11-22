Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

फेडरेशन का बड़ा ऐलान! कर्मचारी-अधिकारियों की 22 से 24 दिसंबर तक कलमबंद हड़ताल, जानें क्या है 11 सूत्रीय मांग?

CG Strike: रायपुर में 19 नवंबर को कोर कमेटी की बैठक में 22 से 24 दिसंबर तक तीन दिवसीय प्रांतव्यापी कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 22, 2025

फेडरेशन का बड़ा ऐलान! कर्मचारी-अधिकारियों की 22 से 24 दिसंबर तक कलमबंद हड़ताल, जानें क्या है 11 सूत्रीय मांग?(photo-patrika)

CG Strike: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैया के विरुद्ध हड़ताल करने का निर्णय लिया है। राजधानी रायपुर में 19 नवंबर को कोर कमेटी की बैठक में 22 से 24 दिसंबर तक तीन दिवसीय प्रांतव्यापी कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदेशभर के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध हो रही अवैधानिक और दमनात्मक कार्यवाही की प्रशासनिक प्रवृति के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।

CG Strike: सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैए के विरुद्ध फेडरेशन ने लिया फैसला

फेडरेशन ने मुख्य सचिव से तत्काल हस्तक्षेप कर रायपुर कलेक्टर द्वारा धान खरीदी के नाम पर चार शासकीय सेवकों पर दर्ज कराई गई एफआईआर को निरस्त (शून्य) करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों पर लगातार मानसिक प्रताड़ना एवं अनुचित दबाव बनाया जा रहा है।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि कृषि विभाग के सचिव द्वारा पूर्व में ही धान खरीदी के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद कर्मचारियों पर दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे मामले में एक कर्मचारी की गिरफ्तारी को फेडरेशन ने प्रदेशभर के कर्मचारियों के लिए काला कानून निरूपित किया है।

फेडरेशन की ये हैं मांगें

  • केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से डीए लागू किया जाए।
  • डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए।
  • सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
  • लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
  • प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए।
  • पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।
  • सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए।
  • अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए।
  • प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू की जाए।
  • अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।
  • दैनिक,अनियमित,संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / फेडरेशन का बड़ा ऐलान! कर्मचारी-अधिकारियों की 22 से 24 दिसंबर तक कलमबंद हड़ताल, जानें क्या है 11 सूत्रीय मांग?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CGPSC 2024 Result: नोएडा में मिली जॉब को छोड़ा, अब CGPSC में अनंत को मिला 26 वां रैंक, कलेक्टर ने किया सम्मानित

CGPSC 2024 Result: नोएडा में मिली जॉब को छोड़ा, अब CGPSC में अनंत को मिला 26 वां रैंक, कलेक्टर ने किया सम्मानित
रायपुर

नशा–हथियार पर कड़ा प्रहार! तड़के 4 बजे पुलिस की 60 टीम का सर्च ऑपरेशन, 134 आरोपियों को भेजा जेल…

नशा–हथियार पर कड़ा प्रहार! तड़के 4 बजे पुलिस की 60 टीम का सर्च ऑपरेशन, 134 आरोपियों को भेजा जेल...(photo-patrika)
रायपुर

जवान बनकर और शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी, ओडिशा से गिरफ्तार आरोपी 38 FIR के वांटेड… जानें क्राइम कुंडली

ठगने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

MRI–सीटी स्कैन के लिए 54 करोड़ की घोषणा, सिर्फ 28 करोड़ मिले, APL मरीजों को OPD में बड़ी राहत…

MRI–सीटी स्कैन के लिए 54 करोड़ की घोषणा, सिर्फ 28 करोड़ मिले; APL मरीजों को OPD में बड़ी राहत...(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट…

CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.