एक बिस्तर पर दो प्रसूताओं को रखने पर हाईकोर्ट का संज्ञान, कहा- यह मातृ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़…

गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रायपुर के अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में गायनेकोलॉजी वार्ड में स्थिति अब भी नहीं सुधरने पर कहा कि, इतने महत्वपूर्ण वार्ड को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। नवजात शिशुओं और माताओं को इस वजह से संक्रमण हो सकता है जो सभी ओर फैलने का खतरा भी है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही साफ़ दिखाई दे रही है। कोर्ट ने स्थिति सुधारने के लिए किए गए कार्यों की रिपोर्ट के साथ नया शपथपत्र देने के निर्देश दिए।