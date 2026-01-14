Raipur news: मुख्यमंत्री ने झकझोरा तब जागे अफसर, दो दुकानों पर की कार्रवाई, जब्त किया चाइनीज मांझा

नायलॉन और रासायनिक तत्वों से बनता है, इसलिए नहीं टूटता बडे यह बताने आगे आए कि चाइनीज मांझा नायलॉन और रासायनिक तत्वों से बना होता है, जो न तो आसानी से नष्ट होता है और न ही पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। कहीं चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री या उपयोग देखें तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें।इन्होंने भी चुप्पी तोड़ी, कलेक्टर, एसएसपी, निगम आयुक्त सबका बयान आयामकर संक्रांति के ऐन त्योहार के वक्त जब हजारों क्विंटल प्रतिबंधित मांझा बिक चुका है, अब जाकर कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी लाल उम्मेद सिंह और निगम आयुक्त विश्वदीप का साझा बयान सामने आया कि चाइनीज मांझे से बचकर रहें। सभी जोन और पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रतिबंधित मांझा के खिलाफ अभियान चलाए।