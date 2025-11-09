धमतरी के बाद जांजगीर में दोहराई वारदात, प्रहरी को चकमा देकर भागा बंदी… पेट दर्द का बहाना बना था अस्पताल में भर्ती

इसी दौरान शनिवार की सुबह करीब 10 बजे सुरक्षा में तैनात प्रहरी भुवनेश्वर पैकरा को चकमा देकर फरार हो गया। डॉक्टर के दवा लिखने के बाद प्रहरी दवा लेने गया था। इसी दौरान हथकड़ी को ढीली कर बंदी पंचराम फरार हो गया। प्रहरी ने अपने हिसाब से जिला अस्पताल के आसपास खोजबीन की गई। साथ ही अस्पताल के बाहर जाकर देखा लेकिन बंदी का कही पता नहीं चल पाया। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी तत्काल जिला जेलर को दी। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बाद तत्काल एसपी ने एक टीम गठित उसके घर सहित अन्य ठिकानों पर भेजा गया।