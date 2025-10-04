Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

पुलिस की नाक के नीचे चोरी का खेल: मंत्री के पंप पर जा रहे डीजल-पेट्रोल को भी खपाया

फिर पुलिस ने विधानसभा इलाके के पिरदा और टेकारी में स्थित दो यार्ड में पुलिस ने छापा मारा। मौके से केवल कर्मचारी पकड़े गए हैं। गिरोह के सरगना सूरज शाह और उमेश साव फरार हैं।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Oct 04, 2025

पुलिस की नाक के नीचे चोरी का खेल: मंत्री के पंप पर जा रहे डीजल-पेट्रोल को भी खपाया

पुलिस की नाक के नीचे चोरी का खेल: मंत्री के पंप पर जा रहे डीजल-पेट्रोल को भी खपाया

रायपुर के मंदिरहसौद, रिंग रोड नंबर-3 से लेकर बिलासपुर रोड तक पेट्रोल-डीजल चोरों का गिरोह सक्रिय है। मेन रोड के किनारे बड़े-बड़े यार्ड बनाकर सुनियोजित ढंग से रोज सरकारी डिपो से निकले टैंकरों से पेट्रोल-डीजल चुराए जा रहे हैं। इसमें पुलिस के साथ खाद्य विभाग की भी अनदेखी है। दोनों विभागों की नाक के नीचे यह गोरखधंधा चल रहा है।

इस गिरोह के सरगना हैं शातिर

इस गिरोह के सरगना उमेश साव और सूरज शाह इतने शातिर हैं कि करीब दो साल पहले एक मंत्री के पेट्रोल पंप जा रहे टैंकर के पेट्रोल-डीजल को भी अपने यार्ड में खपा दिया था। इसकी जानकारी होने पर दोनों के यार्ड पर पुलिस ने अचानक छापा मारा था। उस समय भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इस बार फिर पुलिस ने विधानसभा इलाके के पिरदा और टेकारी में स्थित दो यार्ड में पुलिस ने छापा मारा। मौके से केवल कर्मचारी पकड़े गए हैं। गिरोह के सरगना सूरज शाह और उमेश साव फरार हैं। पुलिस दोनों को दूसरे दिन भी पकड़ नहीं पाई।

कबाड़ वाले के साथ मिलीभगत

पेट्रोल-डीजल चुराने वाले दोनों आरोपी ने रिंग रोड 3 के एक बड़े कबाड़ी अर्जुन से भी मिलीभगत कर रखी है। बताया जाता है कि तीनों के यार्ड एक ही रोड में होने के कारण रात में पेट्रोल-डीजल के टैंकरों को यहां खड़ी करके तेल निकाला जाता है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। उल्लेखनीय है कि गुजरा और मंदिरहसौद पेट्रोलियम गोदाम से रोज पेट्रोल-डीजल लेकर सैकड़ों टैंकर निकलते हैं। इन्हीं में से कुछ टैंकरों से पेट्रोल-डीजल को निकाला जाता है। बताया जाता है कि एक दिन में हजारों लीटर पेट्रोल-डीजल चुराया जाता है।

मंदिरहसौद में आधा दर्जन गैंग

मंदिरहसौद में आधा दर्जन तेल चुराने वाले गिरोह सक्रिय हैं। यह गिरोह अभी भी सक्रिय है। टैंकरों को विधानसभा थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगह खड़ी करवाकर पेट्रोल-डीजल निकाल रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 12:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पुलिस की नाक के नीचे चोरी का खेल: मंत्री के पंप पर जा रहे डीजल-पेट्रोल को भी खपाया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

डिजिटल क्रांति अधूरी : राज्य के सिर्फ 27% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, राष्ट्रीय औसत से भी राज्य पीछे

डिजिटल क्रांति अधूरी : राज्य के सिर्फ 27% सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, राष्ट्रीय औसत से भी राज्य पीछे
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ की दीदियां बनीं आत्मनिर्भरता की ब्रांड एंबेसडर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

CG News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1077 करोड़ की मिली स्वीकृति, इन क्षेत्र को मिलेगा लाभ…

छत्तीसगढ़ में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1077 करोड़ की मिली स्वीकृति, इन क्षेत्र को मिलेगा लाभ...(photo-patrika)
रायपुर

सेंट्रल जेल से फरार कैदी पर पुलिस ने घोषित किया ईनाम, साफ-सफाई करने के दौरान भागा

raipur police news
रायपुर

रायपुर में विदेशी युवकों की पिटाई, मोबाइल सुधरवाने पहुंचे थे जयस्तंभ चौक, लेकिन…

raipur crime news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.