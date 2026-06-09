Raipur News: रायपुर में आज नहीं होगी पानी की सप्लाई, ये इलाके होंगे प्रभावित, देखें लंबी लिस्ट

प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में डंगनिया, ईदगाह भाठा, गंज, गुढ़ियारी, न्यू राजेंद्र नगर, श्याम नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, भाठागांव, चंगोराभाठा, कुशालपुर, डी.डी. नगर, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंति विहार, मंडी क्षेत्र, मोवा, सड्डू, रामनगर, कचना, आमासिवनी, देवपुरी, मोतीबाग, बोरियाखुर्द, जोरा, रायपुरा, कुकरबेड़ा, नया वाइरन बाजार, देवेन्द्र नगर और संजय नगर जैसे इलाके शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में ओवरहेड टैंकों के माध्यम से जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य विद्युत लाइन को सुरक्षित और अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।