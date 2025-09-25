तीन CM, 12 डायरेक्टर बदले, फिर भी… छत्तीसगढ़ गजेटियर अब भी अधूरी, संस्कृति विभाग की बेरुखी उजागर

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गजेटियर बनाने के लिए करीब एक दर्जन लोगों की टीम होती है लगेगी। जिसमें रिटायर्ड अधिकारी-कर्मचारी, कुलपति, प्रोफेसर, इतिहासकार, रिसर्चर समेत अलग-अलग लोग शामिल होते हैं। हर जिले का किसी व्यक्ति को जिम्मा दिया जाएगा, डाटा एंट्री करने के लिए अलग से ऑपरेटर, समेत अन्य चीजों का आवश्यकता होगी। इनके आने जाने मानदेय लेगगा। साथ ही हर जिले से मिले डाटा को क्रॉस चेक करके गजेटियर का निर्माण किया जाएगा।