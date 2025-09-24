2007 भर्ती फर्जीवाड़ा केस में न्यायालय सख्त, सहायक संचालक व 5 शिक्षाकर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानें मामला

लंबे समय बाद इस ओर आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई है। फिर भी पुलिस की पहुंच से आरोपी अभी भी कोसों दूर नजर आ रहे। ऐसा इसलिए, क्योंकि अनेक आरोपी जेल जाने से बचने के लिए पहले ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा रहे। न्यायालय भी मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर रही है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकुमार तिवारी ने एक सहायक संचालक, 5 शिक्षाकर्मियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज की है।