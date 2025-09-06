CG School Timing: छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार के लिए बदला टाइम, नया टाइम टेबल जारी

CG School Timing: छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। संभवतः यह पहली बार है जब शनिवार को लगें वाली सुबह की कक्षाओं को अब सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब शनिवार को भी कक्षाएं लगाई जाएंगी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। विभाग ने एक और दो पाली वाले स्कूलों के लिए अलग-अलग टाइम टेबल जारी किया है। एक पाली वाले स्कूल में सुबह 7.30 से 11.30 तक कक्षाएं लगेंगी जबकि दो पाली वाले स्कूल में 7.30 से 4 बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा।
इस तरह हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल सुबह की पाली में लगेंगे जबकि दोपहर 12 बजे से प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक के स्कूल संचालित होंगे। इस बारें में डीपीआई ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखा है।