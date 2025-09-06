CG School Timing: छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार के लिए बदला टाइम, नया टाइम टेबल जारी

CG School Timing: छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। संभवतः यह पहली बार है जब शनिवार को लगें वाली सुबह की कक्षाओं को अब सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब शनिवार को भी कक्षाएं लगाई जाएंगी।