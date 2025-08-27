Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: उरकुरा में मालगाड़ी के दो पहिए पटरी से उतरे, आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित

Raipur News: उरकुरा से आरएसडी जाने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी पहुंच गए। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 11 बजे ट्रेन को पटरी पर लाया गया।

रायपुर

Aug 27, 2025

उरकुरा में मालगाड़ी पटरी से उतरी (Photo Patrika)

Raipur News: रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को मालगाड़ी के एक वैगन के दो पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब 9 बजे उरकुरा से आरएसडी जाने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी पहुंच गए। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 11 बजे ट्रेन को पटरी पर लाया गया।

दो से तीन घंटे देरी से चलीं

मालगाड़ी के पहिए पटरी के उतरने के कारण रायपुर होकर गुजरने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुईं। इसमें 18030 मुंबई-एलटीटी एक्सप्रेस, 12069 गोंदिया जनशताब्दी, 12810 हावड़ा-मुंबई मेल और हसदेव समेत लोकल ट्रेनेे करीब दो से तीन घंटे की देरी से रवाना हुईं।

