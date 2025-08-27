Raipur News: उरकुरा में मालगाड़ी के दो पहिए पटरी से उतरे, आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें प्रभावित

Raipur News: रायपुर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को मालगाड़ी के एक वैगन के दो पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सुबह करीब 9 बजे उरकुरा से आरएसडी जाने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी पहुंच गए। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 11 बजे ट्रेन को पटरी पर लाया गया।