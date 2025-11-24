दो साल की रौनक एक दिन में खत्म! रविवार को लोग खाने-पीने पहुँचे, पर निराश लौटे… शिफ्ट हुई चौपाटी ठप

आनन-फानन में आमानाका ओवरब्रिज के पास खानपान के 60 स्टॉल रख तो दिए गए हैं, परंतु आम लोगों, युवाओं को सुविधा मिलने पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्टॉलों के बीच में जगह बहुत कम है। ऐसे में बैठने के लिए कुर्सियां लगने पर निकलना मुश्किल होगा। ऐसे में चहल-पहल होने में वक्त लगेगा। वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल का गुबार चारों तरफ भर रहा है। ऐसे में जब तक यूनिवर्सिटी गेट से लेकर ब्रिज के किनारे से डामरीकरण नहीं होगा, तब तक वहां दो मिनट रुकना मुश्किल होगा।