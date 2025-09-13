आरक्षण केंद्र में शिफ्ट होंगे सभी अनारक्षित काउंटर, यात्रियों को मिलेंगी ये नई सुविधाएं

Unreserved Ticket Counter: अनारक्षित टिकट काउंटर को आरक्षण केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है। वर्तमान में रेलवे की ओर से एक काउंटर को शिफ्ट किया गया है, उसके एवज में 3 एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन फैसिलिटेटर और 4 मोबाइल टिकट सुविधा दी गई है। इसके बाद 24 घंटे में एक और एटीवीएम, 48 घंटे में दूसरा एटीवीएम और 48 से 72 घंटे में सभी अनारक्षित काउंटरों को रेलवे आरक्षण केंद्र में शिफ्ट कर दिया जाएगा।