रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को आमंत्रित, CM साय ने दी स्वीकृति पर खुशी व्यक्त…

CG News: मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर 5 नवम्बर को नया रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के समापन समारोह में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 06, 2025

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को आमंत्रित, CM साय ने दी स्वीकृति पर खुशी व्यक्त...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को आमंत्रित, CM साय ने दी स्वीकृति पर खुशी व्यक्त...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के रजत जयंती वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर 5 नवम्बर को नया रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के समापन समारोह में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन जी ने स्नेहपूर्वक छत्तीसगढ़ आगमन की सहमति प्रदान की।

CG News: मुख्यमंत्री साय ने दी स्वीकृति पर खुशी व्यक्त

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव, सम्मान और अपार हर्ष का विषय है कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति अपनी गरिमामयी उपस्थिति से राज्योत्सव के समापन समारोह को अविस्मरणीय बनाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू एवं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह उपस्थित थे।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को आमंत्रित, CM साय ने दी स्वीकृति पर खुशी व्यक्त…

