CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति

अपनी अध्ययन रणनीति पर विवेक ने बताया मैंने शिक्षकों के गाइडेंस को लगातार फॉलो किया। मॉक टेस्ट दो ही दे पाया पर हर विषय को रिवीजन में संतुलित रखा। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। उन्होंने फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक तीनों चरण एक ही प्रयास में पास किए। नए छात्रों के लिए संदेश: सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें और पढ़ाई में निरंतरता रखें। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ेगे तो खुद करीब आएगी।