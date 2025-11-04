CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति

विवेक लालवानी (photo patrika)
CG News: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा घोषित सीए फाइनल परीक्षा 2025 के परिणामों में जिले के गोबरा नवापारा निवासी विवेक लालवानी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 390 अंक (600 में से) हासिल किए और जिले में टॉप किया। परिवार में पहले सीए बनने जा रहे विवेक ने कहा मेरी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को जाता है।
उनका निरंतर सहयोग ही मेरी प्रेरणा रहा। विवेक ने बताया कि उन्होंने पूरी तैयारी ऑनलाइन की और दो साल की आर्टिकलशिप के दौरान कठिन समय का भी सामना किया। कई बार मन हुआ कि छोड़ दूं, लेकिन पापा ने हिमत दी। स्टाइपेंड कम था, मेहनत ज्यादा पर उसी ने मुझे मजबूत बनाया। विवेक के पिता त्रिलोकचंद लालवानी व्यवसायी हैं और माता नेहा लालवानी गृहिणी हैं।
अपनी अध्ययन रणनीति पर विवेक ने बताया मैंने शिक्षकों के गाइडेंस को लगातार फॉलो किया। मॉक टेस्ट दो ही दे पाया पर हर विषय को रिवीजन में संतुलित रखा। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। उन्होंने फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक तीनों चरण एक ही प्रयास में पास किए। नए छात्रों के लिए संदेश: सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें और पढ़ाई में निरंतरता रखें। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ेगे तो खुद करीब आएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग