Raipur News: 1 से 5 नवंबर तक विवेकानंद एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर, रजत जयंती के लिए बढ़ाई सुरक्षा

स्टॉल के फ्रंट को पूरा विश्वविद्यालय की ही तरह तैयार किया जा रहा है। स्टॉल में राज्य की उपलब्धियों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी। विभाग के अपर संचालक डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय कला परंपरा पर जोर दिया गया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय धरोहर है और विश्व का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। इसलिए विभाग के स्टॉल की थीम विश्वविद्यालय पर ही रखी गई है। वहीं, हर स्टॉल में हर दिन विदेशी स्टूडेंट्स रहेंगे।