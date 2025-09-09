BJP जिला अध्यक्षों की मनमानी से कार्यकर्ता असंतुष्ट, संगठन तक पहुँची शिकायतें…

जिलों के कार्यकर्ताओं में अब चर्चा होने लगी है कि नई कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिलने से आने वाले दिनों में भाजपा होने वाले संगठनात्मक कार्यों पर असर पड़ सकता है। क्योंकि संगठनात्मक कार्यों को जमीनी स्तर पर लेने के लिए मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का ही सहयोग लेना पड़ता है। ऐसे में मंडल स्तर के नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई, तो जिला अध्यक्षों को अपना परफॉरमेंस बनाए रखने में दिक्कतों का सामाना करना पड़ सकता है।