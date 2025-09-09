Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

BJP जिला अध्यक्षों की मनमानी से कार्यकर्ता असंतुष्ट, संगठन तक पहुँची शिकायतें…

CG News: रायपुर प्रदेश की नई कार्यकारिणी के बाद जिलों में भी नई कार्यकारिणी बनाई जा रही है। इसे लेकर अब विवाद भी सामने आ रहा है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 09, 2025

BJP जिला अध्यक्षों की मनमानी से कार्यकर्ता असंतुष्ट, संगठन तक पहुँची शिकायतें...(photo-patrika)
BJP जिला अध्यक्षों की मनमानी से कार्यकर्ता असंतुष्ट, संगठन तक पहुँची शिकायतें...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की नई कार्यकारिणी के बाद जिलों में भी नई कार्यकारिणी बनाई जा रही है। इसे लेकर अब विवाद भी सामने आ रहा है। ताजा मामला बिलासपुर जिले के शहर और ग्रामीण की नई भाजपा कार्यकारिणी का आया है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी शिकायतें प्रदेश भाजपा कार्यालय के संगठन के बड़े नेताओं तक पहुंच रही है।

CG News: दावेदार कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी

जिलों की नई कार्यकारिणी में भाजपा के जिला अध्यक्षों द्वारा बड़े नेताओं से लेकर क्षेत्र के पूर्व विधायकों की अनुशंसा तक को भी दरकिनार कर दिया गया है। यही नहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय के नेताओं द्वारा की गई अनुशंसा को दरकिनार कर दिया गया है। इससे जिलों के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी! वन-टू-वन चर्चा कर कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं पसंद
रायपुर
Chhattisgarh congress

मंडल से आए नाम भी गायब

नई कार्यकारिणी के लिए मंडल स्तर से आए नामों की अनुशंसा को दरकिनार कर कुछ जिला अध्यक्षों द्वारा अपने चहेतों को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। इससे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है।

आने वालों पर पड़ सकता है प्रभाव

जिलों के कार्यकर्ताओं में अब चर्चा होने लगी है कि नई कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिलने से आने वाले दिनों में भाजपा होने वाले संगठनात्मक कार्यों पर असर पड़ सकता है। क्योंकि संगठनात्मक कार्यों को जमीनी स्तर पर लेने के लिए मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का ही सहयोग लेना पड़ता है। ऐसे में मंडल स्तर के नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई, तो जिला अध्यक्षों को अपना परफॉरमेंस बनाए रखने में दिक्कतों का सामाना करना पड़ सकता है।

शिकायतों को गंभीरता से ले रहा प्रदेश संगठन

बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं की शिकायतों को प्रदेश संगठन गंभीरता से ले रहा है। साथ ही जिला अध्यक्षों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। ताकि नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी तत्काल दूर किया जा सके।

cg news

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

09 Sept 2025 09:40 am

09 Sept 2025 09:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BJP जिला अध्यक्षों की मनमानी से कार्यकर्ता असंतुष्ट, संगठन तक पहुँची शिकायतें…

