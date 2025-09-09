BJP जिला अध्यक्षों की मनमानी से कार्यकर्ता असंतुष्ट, संगठन तक पहुँची शिकायतें…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की नई कार्यकारिणी के बाद जिलों में भी नई कार्यकारिणी बनाई जा रही है। इसे लेकर अब विवाद भी सामने आ रहा है। ताजा मामला बिलासपुर जिले के शहर और ग्रामीण की नई भाजपा कार्यकारिणी का आया है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी शिकायतें प्रदेश भाजपा कार्यालय के संगठन के बड़े नेताओं तक पहुंच रही है।
जिलों की नई कार्यकारिणी में भाजपा के जिला अध्यक्षों द्वारा बड़े नेताओं से लेकर क्षेत्र के पूर्व विधायकों की अनुशंसा तक को भी दरकिनार कर दिया गया है। यही नहीं प्रदेश भाजपा कार्यालय के नेताओं द्वारा की गई अनुशंसा को दरकिनार कर दिया गया है। इससे जिलों के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
नई कार्यकारिणी के लिए मंडल स्तर से आए नामों की अनुशंसा को दरकिनार कर कुछ जिला अध्यक्षों द्वारा अपने चहेतों को कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। इससे मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है।
जिलों के कार्यकर्ताओं में अब चर्चा होने लगी है कि नई कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिलने से आने वाले दिनों में भाजपा होने वाले संगठनात्मक कार्यों पर असर पड़ सकता है। क्योंकि संगठनात्मक कार्यों को जमीनी स्तर पर लेने के लिए मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का ही सहयोग लेना पड़ता है। ऐसे में मंडल स्तर के नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई, तो जिला अध्यक्षों को अपना परफॉरमेंस बनाए रखने में दिक्कतों का सामाना करना पड़ सकता है।
बताया जाता है कि कार्यकर्ताओं की शिकायतों को प्रदेश संगठन गंभीरता से ले रहा है। साथ ही जिला अध्यक्षों से स्पष्टीकरण भी मांगा जा रहा है। ताकि नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी तत्काल दूर किया जा सके।