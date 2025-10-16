CG Crime: रायपुर में ठेला लगाने वाले युवक की पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी आरोपियों पहचान नहीं

CG Crime: अज्ञात बदमाशों ने ठेला लगाने वाले एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। हत्या करने वालों को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। गंज पुलिस ने केस दर्ज किया है। दूसरी ओर मंदिरहसौद इलाके में हत्या करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। दोनों ही मामले में आरोपी शहर के ही रहने वाले हैं।
पुलिस के मुताबिक फाफाडीह गली निवासी बलराम सोनी (19) चौक में इडली का ठेला लगाता था। 3 अक्टूबर को वह रात करीब 12.30 बजे मोहल्ले की झांकी देखकर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान चार-पांच लड़कों ने उसे घेर लिया और उससे मारपीट करने लगे। बदमाशों ने उसे इतना पीटा कि वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग निकले। घायल बलराम किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगली सुबह उसके रिश्तेदार घर पहुंचे। इसके बाद उसे आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
कुछ दिन पहले मंदिरहसौद में नाबालिग सिद्धार्थ भतपहरी की तीन युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद पहचान छुपाने के लिए शव को जला दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी तरुण शुक्ला और शुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया, लेकिन ओमप्रकाश मिश्रा को छोड़ दिया है। उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। बताया जाता है कि मंदिरहसौद पुलिस आरोपी को जानबूझकर नहीं पकड़ रही है। चर्चा है कि इस मामले में घटना स्थल पर कई साक्ष्यों को पुलिस ने सुरक्षित भी नहीं किया था।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर घटना के दूसरे दिन अज्ञात आरोपियों द्वारा मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन अब तक आरोपियों का पता ही नहीं लगा पाई है। घटनास्थल के आसपास कई सीसीटीवी फुटेज हैं। इसके बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। एक कैमरे के फुटेज में युवक रात में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग