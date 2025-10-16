CG Crime: रायपुर में ठेला लगाने वाले युवक की पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी आरोपियों पहचान नहीं

पुलिस के मुताबिक फाफाडीह गली निवासी बलराम सोनी (19) चौक में इडली का ठेला लगाता था। 3 अक्टूबर को वह रात करीब 12.30 बजे मोहल्ले की झांकी देखकर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान चार-पांच लड़कों ने उसे घेर लिया और उससे मारपीट करने लगे। बदमाशों ने उसे इतना पीटा कि वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग निकले। घायल बलराम किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगली सुबह उसके रिश्तेदार घर पहुंचे। इसके बाद उसे आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।