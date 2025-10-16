Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Crime: रायपुर में ठेला लगाने वाले युवक की पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी आरोपियों पहचान नहीं

CG Crime: हत्या करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। दोनों ही मामले में आरोपी शहर के ही रहने वाले हैं।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 16, 2025

CG Crime: रायपुर में ठेला लगाने वाले युवक की पीट-पीटकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी आरोपियों पहचान नहीं

CG Crime: अज्ञात बदमाशों ने ठेला लगाने वाले एक युवक को पीट-पीटकर मार डाला। हत्या करने वालों को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। गंज पुलिस ने केस दर्ज किया है। दूसरी ओर मंदिरहसौद इलाके में हत्या करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। दोनों ही मामले में आरोपी शहर के ही रहने वाले हैं।

पुलिस के मुताबिक फाफाडीह गली निवासी बलराम सोनी (19) चौक में इडली का ठेला लगाता था। 3 अक्टूबर को वह रात करीब 12.30 बजे मोहल्ले की झांकी देखकर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान चार-पांच लड़कों ने उसे घेर लिया और उससे मारपीट करने लगे। बदमाशों ने उसे इतना पीटा कि वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग निकले। घायल बलराम किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगली सुबह उसके रिश्तेदार घर पहुंचे। इसके बाद उसे आंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मंदिरहसौद पुलिस भी पकड़ नहीं पाई हत्यारा

कुछ दिन पहले मंदिरहसौद में नाबालिग सिद्धार्थ भतपहरी की तीन युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद पहचान छुपाने के लिए शव को जला दिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी तरुण शुक्ला और शुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया, लेकिन ओमप्रकाश मिश्रा को छोड़ दिया है। उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। बताया जाता है कि मंदिरहसौद पुलिस आरोपी को जानबूझकर नहीं पकड़ रही है। चर्चा है कि इस मामले में घटना स्थल पर कई साक्ष्यों को पुलिस ने सुरक्षित भी नहीं किया था।

कई सीसीटीवी फुटेज, फिर भी आरोपियों की पहचान नहीं

पुलिस ने शिकायत के आधार पर घटना के दूसरे दिन अज्ञात आरोपियों द्वारा मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन अब तक आरोपियों का पता ही नहीं लगा पाई है। घटनास्थल के आसपास कई सीसीटीवी फुटेज हैं। इसके बाद भी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। एक कैमरे के फुटेज में युवक रात में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

Illegal Liquor: आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई! अवैध शराब के कारोबार में पकड़े गए उपसरपंच और उनकी पत्नी

अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
रायपुर

Actor Vikrant Massey: यंग इंडिया टॉक शो में शामिल हुए अभिनेता विक्रांत मैसी, युवाओं के लिए बताई 5 बातें

Actor Vikrant Massey: यंग इंडिया टॉक शो में शामिल हुए अभिनेता विक्रांत मैसी, युवाओं के लिए बताई 5 बातें
रायपुर

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस नेताओं की लगी ड्यूटी, इन बड़े दिगज्जों को मिली जिम्मेदारी

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस नेताओं की लगी ड्यूटी, इन बड़े दिगज्जों को मिली जिम्मेदारी
रायपुर

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, मिला नेशनल अवार्ड
रायपुर

CG News: समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित, 2739 पुराने और नए स्वीकृतकेंद्रों पर होगी धान की खरीदी

CG News: समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की विस्तृत नीति घोषित, 2739 पुराने और नए स्वीकृतकेंद्रों पर होगी धान की खरीदी
रायपुर
