राजनीति में एंट्री का नया रास्ता, कांग्रेस में प्रवक्ता बनने के लिए युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें कैसे?

CG Congress: कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे देश में नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इसमें निकली प्रतिभाओं को जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता बनने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शुक्रवार को टैलेंट हंट कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैज ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा कांग्रेस की रीति-नीति की विचारधारा में भरोसा रखते हैं उनको पार्टी मंच प्रदान करेगी। उनमें क्षमता होगी तो जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता बनने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी हम प्रतिभाशाली युवाओं से आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज से 15 दिनों तक ऑनलाइन आवेदन कर कोई भी युवा इस अवसर का लाभ ले सकता है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम का लिंक और स्कैनर भी जारी किया गया है। इसके माध्यम से आवेदन डाउनलोड करके कोई भी आवेदक ऑनलाइन कर सकता है। इसमें आवेदन 21 नवंबर तक किया जा सकता है। इसके बाद आए हुए आवेदनों की जांच की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थी दूसरे चरण में जाएंगे, जहां ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरे चरण से चयनित अभ्यर्थी, तीसरे चरण में जाएंगे जहां पर उनका सीधा साक्षात्कार होगा तथा पेनल डिसक्शन होगा। उसके बाद जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी।
शुक्ला ने बताया कि कार्यक्रम के संचालन के लिए एक प्रदेशस्तर की आयोजन समिति बनाई गई। इसके साथ ही पूरे प्रदेश को पांच जोन में बांटकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जवाबदारी दी गई है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सकलेन कामदार, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, प्रवक्ता नितिन भंसाली, मणी वैष्णव, सत्यप्रकाश सिंह, अमित श्रीवास्तव, प्रीति उपाध्याय, ऋषभ चंद्राकर, सौरभ साहू, अंशुल वालिया मौजूद थे।
