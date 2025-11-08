राजनीति में एंट्री का नया रास्ता, कांग्रेस में प्रवक्ता बनने के लिए युवाओं को मिलेगा सुनहरा अवसर, जानें कैसे?

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम का लिंक और स्कैनर भी जारी किया गया है। इसके माध्यम से आवेदन डाउनलोड करके कोई भी आवेदक ऑनलाइन कर सकता है। इसमें आवेदन 21 नवंबर तक किया जा सकता है। इसके बाद आए हुए आवेदनों की जांच की जाएगी। इसमें चयनित अभ्यर्थी दूसरे चरण में जाएंगे, जहां ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। दूसरे चरण से चयनित अभ्यर्थी, तीसरे चरण में जाएंगे जहां पर उनका सीधा साक्षात्कार होगा तथा पेनल डिसक्शन होगा। उसके बाद जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी।