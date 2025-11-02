मस्तूरी गोलीकांड: पूर्व कांग्रेस नेता समेत सहयोगी गिरफ्तार, जनपद उपाध्यक्ष को मारने रची थी खौफनाक साजिश

पुलिस पूछताछ में अकबर खान की साजिश में सीधी भूमिका उजागर हुई है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने उस मीटिंग का वीडियो फुटेज भी जब्त किया है, जिसमें अकबर खान और विश्वजीत को वारदात से पहले चर्चा करते देखा गया। बताया जा रहा है कि अकबर खान, विश्वजीत के जरिए मस्तूरी क्षेत्र में जमीन कारोबार करता था और कारोबारी व राजनीतिक टकराव ने ही इस पूरे घटनाक्रम को गोलीकांड का रूप दे दिया।