Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

लाल सलाम कामरेड हिड़मा… युवा कांग्रेस नेता प्रीति मांझी के पोस्ट से मचा बवाल, बोली- गलत मतलब निकाला गया

Political News: खूंखार नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा की मौत के बाद युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी ने उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा - लाल सलाम कामरेड हिड़मा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 21, 2025

लाल सलाम कामरेड हिड़मा (photo- patrika)

लाल सलाम कामरेड हिड़मा (photo- patrika)

CG Political News: छत्तीसगढ़–आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हुए मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे के मारे जाने के बाद उन्हें उनके गांव पूवर्ती में अंतिम संस्कार किया गया। इसी बीच रायपुर में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई एक स्टोरी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

“लाल सलाम कामरेड हिड़मा” - वायरल हुई पोस्ट ने बढ़ाई राजनीतिक सिरदर्दी

जानकारी के अनुसार, हिड़मा की मौत के बाद प्रीति मांझी ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर लिखा- “लाल सलाम कामरेड हिड़मा”। पोस्ट देखते ही वायरल हो गई और लोगों ने तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। बढ़ते विवाद को देखते हुए स्टोरी कुछ ही देर में हटा ली गई, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट तेजी से सोशल मीडिया पर फैल चुका था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया जाने लगा कि आखिर एक खतरनाक नक्सली के लिए ऐसी प्रतिक्रिया क्यों?

CG Political News: कांग्रेस ने कही ये बात

विवाद तूल पकड़ने पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने स्पष्ट किया कि हिड़मा कानून और पार्टी दोनों की नजर में एक खूंखार हत्यारा था। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी कांड में हिड़मा की भूमिका बताई जाती है, जिसमें पार्टी ने अपनी पूरी पीढ़ी खो दी। ऐसे व्यक्ति के प्रति कांग्रेस की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। जो पोस्ट किया गया है, वह व्यक्तिगत राय हो सकती है, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है।

प्रीति मांझी बोली- पोस्ट नहीं स्टोरी डाली…

लगातार बढ़ते आलोचनाओं के बीच प्रीति मांझी ने बयान जारी कर कहा कि उनकी स्टोरी को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी नक्सली या हिंसक गतिविधि का समर्थन करना नहीं था, बल्कि आदिवासी इलाकों के संघर्ष और वहां के हालात की ओर ध्यान आकर्षित करना था। मांझी ने आगे कहा, "मैं गांधीवादी विचारधारा की हूं, संविधान का समर्थन करती हूं और नक्सलियों का पुरजोर विरोध करती हूं। छत्तीसगढ़ की बेटी होने के नाते मेरा व्यक्तिगत मत है कि नक्सली ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में आएं।"

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्टोरी में उपयोग किया गया कंटेंट एक AI-जनरेटेड क्लिप था, जिसे उन्होंने सीधे तौर पर पोस्ट नहीं किया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, तो सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी भी उनके मुख्यधारा में आने का समर्थन करती है।

विवाद थमता नजर नहीं आ रहा

हालांकि मांझी की सफाई के बाद भी सोशल मीडिया पर सवाल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिस हिड़मा पर दर्जनों बड़े नक्सली हमलों का आरोप है, उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति क्यों दिखाई गई? फिलहाल पार्टी ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया है और इसे व्यक्तिगत पोस्ट बताते हुए मामला शांत करने की कोशिश की है, मगर राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

Madvi Hidma: 300 जवानों की हत्या और दो दर्जन बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था हिड़मा, 31 ग्रामीणों को भी जिंदा जलाया… जानें पूरी कहानी
जगदलपुर
हिड़मा का खूनी सफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 03:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / लाल सलाम कामरेड हिड़मा… युवा कांग्रेस नेता प्रीति मांझी के पोस्ट से मचा बवाल, बोली- गलत मतलब निकाला गया

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, वाग्देवी की प्रतिमा देकर किया गया समान्नित

मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, वाग्देवी की प्रतिमा देकर किया गया समान्नित
रायपुर

CGPSC Result 2024: माता-पिता खोए लेकिन हिम्मत नहीं… प्यून के बेटे ने हासिल की 5वीं रैंक, जानें सफलता की कहानी

प्यून के बेटे को CGPSC में पांचवीं रैंक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

सरकार ने शुरू किया नया कम्युनिकेशन मॉडल, हर विभाग में प्रवक्ता और सोशल मीडिया एक्टिविटी अब अनिवार्य

सभी विभागों में नियुक्त होंगे प्रवक्ता (photo source- Patrika)
रायपुर

RI परीक्षा घोटाला में EOW की बड़ी कार्रवाई! पेपर लीक कराने वाले दो अफसर गिरफ्तार, आज तय होगा जेल या रिमांड…

RI परीक्षा घोटाला में EOW की बड़ी कार्रवाई! पेपर लीक कराने वाले दो अफसर गिरफ्तार, आज तय होगा जेल या रिमांड...(photo-patrika)
रायपुर

CG Flight: तकनीकी गड़बड़ी से दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट भटक गई राह, भुवनेश्वर में उतारना पड़ा विमान…

CG Flight: तकनीकी गड़बड़ी से दिल्ली-रायपुर इंडिगो फ्लाइट भटक गई राह, भुवनेश्वर में उतारना पड़ा विमान...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.