लाल सलाम कामरेड हिड़मा… युवा कांग्रेस नेता प्रीति मांझी के पोस्ट से मचा बवाल, बोली- गलत मतलब निकाला गया

लगातार बढ़ते आलोचनाओं के बीच प्रीति मांझी ने बयान जारी कर कहा कि उनकी स्टोरी को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी नक्सली या हिंसक गतिविधि का समर्थन करना नहीं था, बल्कि आदिवासी इलाकों के संघर्ष और वहां के हालात की ओर ध्यान आकर्षित करना था। मांझी ने आगे कहा, "मैं गांधीवादी विचारधारा की हूं, संविधान का समर्थन करती हूं और नक्सलियों का पुरजोर विरोध करती हूं। छत्तीसगढ़ की बेटी होने के नाते मेरा व्यक्तिगत मत है कि नक्सली ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में आएं।"