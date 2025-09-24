Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायसेन

भोपाल-कानपुर कॉरिडोर की जमीन पर खेती, मुआवजा नहीं मिला तो, यहां करें शिकायत

Bhopal Kanpur Corridor: भोपाल से रायसेन होते हुए मेहगाव से विदिशा तक बन रहे इस कॉरिडोर में कोड़ी से विदिशा तक निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। अब कोड़ी से भोपाल तक का काम शुरू हो रहा है...

रायसेन

Sanjana Kumar

Sep 24, 2025

bhopal kanpur corridor update
bhopal kanpur corridor update(फोटो: सोशल मीडिया: modify by patrika.com)

Bhopal Kanpur Corridor: भोपाल से कानपुर तक बन रहे कॉरिडोर के तहत भोपाल से रायसेन के बीच अब तेजी से सड़क के निर्माण का काम शुरू हो रहा है। जिसे लेकर एनएचएआई, ठेकेदार और प्रशासन सक्रिय है। ठेकेदार की मशीनें रायसेन पहुंच चुकी हैं, जो सड़क के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की सफाई कर रही हैं। भोपाल से रायसेन के गोपालपुर तक कई जगह यह काम चल रहा है, लेकिन इसमें अधिग्रहीत जमीन पर खड़ी फसलें और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अड़ंगा डाल रहे हैं। शुरुआती दौर में आ रही इन दिक्कतों को दूर करने प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

दो-तीन दिन से पहुंच रहे ठेकेदार के कर्मचारी, किसान मांग रहे मोहलत

दो-तीन दिन से ठेकेदार के कर्मचारी खेतों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलों को काटने तक की मोहलत मांग रहे हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि तीन माह पहले ही किसानों को नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए कह दिया था, लेकिन किसानों ने अधिग्रहित जमीन पर फसलें लगा दीं, अब काम शुरू हुआ है, जिसे रोकना संभव नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

धीरेंद्र शास्त्री का चौंकाने वाला दावा, ‘भूतों पर कई लोगों ने की PhD, मैं भी करूंगा’, जानें सच्चाई
भोपाल
Dhirendra Shastri Shocking Statement

अधिग्रहित जमीन पर लहलहा रही फसल

गोपालपुर के पास बनने वाले फ्लाई ओवर के लिए कई किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई हैं। दो दिनपहले गोपालपुर के पास ठेकेदार और एनएचएआई के अधिकारी पहुंचे थे। यहां खेतों में जेसीबी डालकर जमीन साफ करने का प्रयास किया, लेकिन जमीन में पानी भरा होने के कारण मशीनें आगे नहीं बढ़ सकीं। यहां एक निर्माणाधीन कॉलोनी भी फ्लाइओवर की जद में आ गई है।

मशीनों से उसकी बाउंड्रीवाल तोड़ दी गई। इस निर्माणाधीन कॉलोनी के बीच से फ्लाइओवर निकलेगा। कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले अब पछता रहे हैं। उन्हें अवॉर्ड के समय जमीन के कलेक्ट्रेट रेट के मान से मुआवजा मिलेगा, जबकि उन्होंने बड़ी कीमतों में प्लॉट खरीदे हैं।

कॉरिडोर बनने से मिलेगी विकास को गति

भोपाल से रायसेन होते हुए मेहगाव से विदिशा तक बन रहे इस कॉरिडोर में कोड़ी से विदिशा तक निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। अब कोड़ी से भोपाल तक का काम शुरू हो रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से रायसेन नगर के विकास को गति मिलेगी। इससे पहले बने बायपास से ही इस दिशा में शहर का विस्तार शुरू हो गया है। बायपास पर कई सरकारी दफ्तरों के साथ निजी भवन बनने लगे हैं। होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबे आकार ले रहे हैं। कॉरिडोर से विकास की गति और बढ़ेगी।

99 लोगों का सात करोड़ मुआवजा बाकी

एसडीएम मनीष शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के 99 लोगों का लगभग सात करोड़ का मुआवजे का भुगतान अभी बाकी है। उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। जमीन का अधिग्रहण करने के समय कलेक्ट्रेट रेट के अनुसार राशि तय की गई है। उसमें मुआवजा भुगतान के दिन तक प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज जोड़कर मुआवजा दिया जाएगा। इससे संबंधित को नुकसान नहीं होगा।

300 लोगों का 43 करोड़ तय हुआ था मुआवजा

रायसेन तहसील क्षेत्र में सड़क निर्माण में आ रही जमीन, पेड़, मकान आदि के अधिग्रहण किए गए हैं। ऐसे लगभग 300 लोगों को लगभग 43 करोड़ का मुआवजा तय हुआ था। जिनमें से 99 लोगों का भुगतान अभी बाकी है। अन्य सभी का भुगतान हो चुका है।

आज से शुरू होगी हेल्प डेस्क

एसडीएम शर्मा ने बताया कि आज से एसडीएम कार्यालय में एक विशेष हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा। जिसमें कॉरिडोर से संबंधित मुआवजा सहित अन्य तरह की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिन लोगों को कोई दिक्कत या शंका है तो हेल्पडेस्क पर आकर बताएं, उनकी दिक्कत और शंका का तुरंत समाधान किया जाएगा। सड़क निर्माण में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले हो जाएं अलर्ट, दिल दे सकता है धोखा
भोपाल
mp news hindi patrika

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Raisen / भोपाल-कानपुर कॉरिडोर की जमीन पर खेती, मुआवजा नहीं मिला तो, यहां करें शिकायत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.