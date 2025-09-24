भोपाल-कानपुर कॉरिडोर की जमीन पर खेती, मुआवजा नहीं मिला तो, यहां करें शिकायत

Bhopal Kanpur Corridor: भोपाल से कानपुर तक बन रहे कॉरिडोर के तहत भोपाल से रायसेन के बीच अब तेजी से सड़क के निर्माण का काम शुरू हो रहा है। जिसे लेकर एनएचएआई, ठेकेदार और प्रशासन सक्रिय है। ठेकेदार की मशीनें रायसेन पहुंच चुकी हैं, जो सड़क के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की सफाई कर रही हैं। भोपाल से रायसेन के गोपालपुर तक कई जगह यह काम चल रहा है, लेकिन इसमें अधिग्रहीत जमीन पर खड़ी फसलें और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अड़ंगा डाल रहे हैं। शुरुआती दौर में आ रही इन दिक्कतों को दूर करने प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
दो-तीन दिन से ठेकेदार के कर्मचारी खेतों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किसान उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। खेतों में खड़ी फसलों को काटने तक की मोहलत मांग रहे हैं। इधर प्रशासन का कहना है कि तीन माह पहले ही किसानों को नोटिस देकर जमीन खाली करने के लिए कह दिया था, लेकिन किसानों ने अधिग्रहित जमीन पर फसलें लगा दीं, अब काम शुरू हुआ है, जिसे रोकना संभव नहीं हैं।
गोपालपुर के पास बनने वाले फ्लाई ओवर के लिए कई किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई हैं। दो दिनपहले गोपालपुर के पास ठेकेदार और एनएचएआई के अधिकारी पहुंचे थे। यहां खेतों में जेसीबी डालकर जमीन साफ करने का प्रयास किया, लेकिन जमीन में पानी भरा होने के कारण मशीनें आगे नहीं बढ़ सकीं। यहां एक निर्माणाधीन कॉलोनी भी फ्लाइओवर की जद में आ गई है।
मशीनों से उसकी बाउंड्रीवाल तोड़ दी गई। इस निर्माणाधीन कॉलोनी के बीच से फ्लाइओवर निकलेगा। कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले अब पछता रहे हैं। उन्हें अवॉर्ड के समय जमीन के कलेक्ट्रेट रेट के मान से मुआवजा मिलेगा, जबकि उन्होंने बड़ी कीमतों में प्लॉट खरीदे हैं।
भोपाल से रायसेन होते हुए मेहगाव से विदिशा तक बन रहे इस कॉरिडोर में कोड़ी से विदिशा तक निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। अब कोड़ी से भोपाल तक का काम शुरू हो रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से रायसेन नगर के विकास को गति मिलेगी। इससे पहले बने बायपास से ही इस दिशा में शहर का विस्तार शुरू हो गया है। बायपास पर कई सरकारी दफ्तरों के साथ निजी भवन बनने लगे हैं। होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबे आकार ले रहे हैं। कॉरिडोर से विकास की गति और बढ़ेगी।
एसडीएम मनीष शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के 99 लोगों का लगभग सात करोड़ का मुआवजे का भुगतान अभी बाकी है। उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। जमीन का अधिग्रहण करने के समय कलेक्ट्रेट रेट के अनुसार राशि तय की गई है। उसमें मुआवजा भुगतान के दिन तक प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज जोड़कर मुआवजा दिया जाएगा। इससे संबंधित को नुकसान नहीं होगा।
रायसेन तहसील क्षेत्र में सड़क निर्माण में आ रही जमीन, पेड़, मकान आदि के अधिग्रहण किए गए हैं। ऐसे लगभग 300 लोगों को लगभग 43 करोड़ का मुआवजा तय हुआ था। जिनमें से 99 लोगों का भुगतान अभी बाकी है। अन्य सभी का भुगतान हो चुका है।
एसडीएम शर्मा ने बताया कि आज से एसडीएम कार्यालय में एक विशेष हेल्पडेस्क शुरू किया जाएगा। जिसमें कॉरिडोर से संबंधित मुआवजा सहित अन्य तरह की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिन लोगों को कोई दिक्कत या शंका है तो हेल्पडेस्क पर आकर बताएं, उनकी दिक्कत और शंका का तुरंत समाधान किया जाएगा। सड़क निर्माण में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा।