भोपाल-कानपुर कॉरिडोर की जमीन पर खेती, मुआवजा नहीं मिला तो, यहां करें शिकायत

Bhopal Kanpur Corridor: भोपाल से कानपुर तक बन रहे कॉरिडोर के तहत भोपाल से रायसेन के बीच अब तेजी से सड़क के निर्माण का काम शुरू हो रहा है। जिसे लेकर एनएचएआई, ठेकेदार और प्रशासन सक्रिय है। ठेकेदार की मशीनें रायसेन पहुंच चुकी हैं, जो सड़क के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की सफाई कर रही हैं। भोपाल से रायसेन के गोपालपुर तक कई जगह यह काम चल रहा है, लेकिन इसमें अधिग्रहीत जमीन पर खड़ी फसलें और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अड़ंगा डाल रहे हैं। शुरुआती दौर में आ रही इन दिक्कतों को दूर करने प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।