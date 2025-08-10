एमपी में बनेंगे ट्रेन के डिब्बे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल मैन्युफैक्चरिंग हब का किया भूमिपूजन…

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान कहा रेल के डिब्बों के साथ ही अलग-अलग पार्टर बनाने वाली इस इंडस्ट्री का काम करीब 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। खमरिया और जबलपुर में हमारी सरकारी डिफेंस फैक्ट्री लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी सफलता हमें यह बताती है कि मध्य प्रदेश में रक्षा क्षेत्र का सेंटर बनने के सभी गुण मौजूद हैं। एमपी भारत का हृदय प्रदेश है। डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में मप्र को मॉडर्न प्रदेश के नाम से जाना जाएगा।”