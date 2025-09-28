मेले में अचानक एक तरफ झुका झूला, लटक गए लोग, देखें वीडियो

खंडेरा वाली माता के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां मेला भी लगता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे झूला झुलने का आनंद भी लेते हैं। लेकिन शनिवार को यहां एक झूला अचानक एक तरफ झुक गया। उस समय इसमें बड़ी संख्या में बच्चे, युवक और महिलाएं सवार थीं। झूला झुकने के कारण वे अधर में ही लटक गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। इस दौरान सूचना मिलते ही परिसर में तैनात नकतरा चौकी का पुलिस बल पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से झूले पर चढ़कर सभी लोगों को एक-एक करके उतारा गया। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। सभी झूला सवार सकुशल है। (MP News)