रायसेन

मेले में अचानक एक तरफ झुका झूला, लटक गए लोग, देखें वीडियो

MP News: खंडेरा वाली माता मंदिर मेले में लगा विशाल झूला अचानक झुक गया। झूले में सवार बच्चों और महिलाओं में अफरा-तफरी मची, गनीमत रही कोई घायल नहीं हुआ।

रायसेन

Akash Dewani

Sep 28, 2025

Khandera mela accident video:रायसेन जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर सागर रोड पर स्थित सुप्रसिद्ध खंडेरा वाली माता मंदिर के मेला परिसर में लगा एक विशाल झूला शनिवार को दोपहर में करीब तीन बजे अचानक एक तरफ झुक गया। जिससे झूले में बैठ रहे लोग दहशत में आ गए और चीख-पुकार मच गई। शुक्र है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस घटनाक्रम ने जिला प्रशासन और पुलिस के इंतजाम पर सवाल खड़े कर दिए है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई। किसी भी अफसर ने झूलों की व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया।(MP News)

खंडेरा वाली माता के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां मेला भी लगता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे झूला झुलने का आनंद भी लेते हैं। लेकिन शनिवार को यहां एक झूला अचानक एक तरफ झुक गया। उस समय इसमें बड़ी संख्या में बच्चे, युवक और महिलाएं सवार थीं। झूला झुकने के कारण वे अधर में ही लटक गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। इस दौरान सूचना मिलते ही परिसर में तैनात नकतरा चौकी का पुलिस बल पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से झूले पर चढ़कर सभी लोगों को एक-एक करके उतारा गया। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। सभी झूला सवार सकुशल है। (MP News)

नकतरा पुलिस चौकी प्रभारी रामचरण परते ने बताया कि बीती रात बारिश होने के कारण झूले का एक खंभा जमीन में धंस गया था। इस कारण झूले का एक हिस्सा झुक गया। इस दौरान तत्काल झूले से लोगों को उतार लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद परिसर से झूले को हटा दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। झूला संचालक लल्ला अहिरवार का कहना है कि बीती रात बारिश हुई थी। इस कारण झूले का खंभा अचानक एक तरफ से धंस गया और झूला झुक गया। (MP News)

