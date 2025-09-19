नवरात्रि में व्रत रखना होगा मुश्किल, साबूदाना-मूंगफली सहित फलों के बढ़े दाम

फल व्यापारी सुरेश ने बताया कि भारी बारिश के चलते फलों की आवक प्रभावित हुई है, इस पर नवरात्र आ रहे हैं, ऐसे में फलों के दाम बढ़ सकते हैं। केला और सेब के अलावा अन्य मौसमी फलों की मांग भी रहती है। स्थानीय फलों के अलावा बाकी फल बाहर से ही आते हैं, कश्मीर से सेब तो भुसाबल से केला आते हैं। जिनकी आवक संबंधित क्षेत्र में मौसम और फसल पर निर्भर करता है, उसी के अनुसार दाम भी तय होते हैं।