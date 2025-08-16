गुस्से में 100 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़े महंत, घंटों तक बैठे रहे, बुलानी पड़ी पुलिस

जानकारी के अनुसार बाबा रामदेव मंदिर में शुक्रवार 15 अगस्त को महंत कैलाश गिरि (52) अपने कमरे से सामान निकाले जाने से नाराज होकर मंदिर के 100 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ गए और हाथ में ध्वज लेकर करीब तीन घंटे तक बैठे रहे। इस पूरे घटनाक्रम का पता चलते ही मंदिर परिसर में भीड़ जमा हो गई। इसके बाद राजगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। महंत का कहना था कि मेरे कमरे पर लगे ताले को खोले बिना और सामान वापस रखे बिना मैंने नीचे किसी भी स्थिति में नहीं उतरूंगा। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाकर जैसे-तैसे उतारा और आश्वासन दिया कि आपका सामान रखा जाएगा।