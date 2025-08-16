गुस्से में 100 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़े महंत, घंटों तक बैठे रहे, बुलानी पड़ी पुलिस

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब रामदेव मंदिर के महंत गुस्से में तमतमाकर 100 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़ गए। महंत कई घंटों तक उस ऊंचे शिखर पर हाथ में झंडा लिए बैठे रहें। घटना से वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां तक की मामला थाने चला गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को वहां आना पड़ा। पुलिस ने उनकी बातें मानीं तब जाकर वे नीचे उतरे।
जानकारी के अनुसार बाबा रामदेव मंदिर में शुक्रवार 15 अगस्त को महंत कैलाश गिरि (52) अपने कमरे से सामान निकाले जाने से नाराज होकर मंदिर के 100 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ गए और हाथ में ध्वज लेकर करीब तीन घंटे तक बैठे रहे। इस पूरे घटनाक्रम का पता चलते ही मंदिर परिसर में भीड़ जमा हो गई। इसके बाद राजगढ़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। महंत का कहना था कि मेरे कमरे पर लगे ताले को खोले बिना और सामान वापस रखे बिना मैंने नीचे किसी भी स्थिति में नहीं उतरूंगा। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाकर जैसे-तैसे उतारा और आश्वासन दिया कि आपका सामान रखा जाएगा।
महंत के बेटे संजू तंवर ने बताया कि मेरे पिता कैलाश गिरि वर्ष- 2003 से बाबा रामदेव की ध्वजा लेकर जंगल में तपस्या कर रहे थे। 2018 में मंदिर निर्माण के बाद से परिवार मंदिर परिसर में रहता है। शुक्रवार सुबह महंत राजगढ़ गए थे, तभी कुछ लोगों ने उनका सामान बाहर निकालकर कमरे में ताला जड़ दिया। आरोप है कि संबंधित लोगों का कहना है कि कमरे में केवल पुजारी ही रहेंगे, बाकि को स्थान खाली करना होगा। इसी बात से नाराज होकर वे शिखर पर चढ़ गए।