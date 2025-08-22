कांग्रेस नेता का विवादित बयान: कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिलाएं, कहा- हिम्मत है तो भरो हमें बोरे में…

बता दें कि, बुधवार को कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत समारोह के दौरान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें लाड़ली बहनों को लेकर विवादित बयान(Congress leader controversial statement) दिया गया। जिला पंचायत सदस्य जसवंत गुर्जर के इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे। वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष जयवंत गुर्जर ने कहा- कार्यकर्ताओं अबकी बार एक साथ जीतेंगे और ये जो लाडली बहनें हैं, इन सबको बोरियों में भर देंगे। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं पर की गई है।