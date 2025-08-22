Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

कांग्रेस नेता का विवादित बयान: कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिलाएं, कहा- हिम्मत है तो भरो हमें बोरे में…

Ladli Behna News: मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता बुरे फंसे। शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य जसवंत गुर्जर के विवादित बयान के विरोध में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की।

राजगढ़

Avantika Pandey

Aug 22, 2025

Congress leader controversial statement on Ladli Behna
Congress leader controversial statement on Ladli Behna (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Ladli Behna News: मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों पर विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता बुरे फंसे। शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य जसवंत गुर्जर के विवादित बयान के विरोध में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। राजगढ़ में कांग्रेस कार्यलय के बाहर भारी संख्या में महिलाएं बोरा लेकर पहुंची। महिलाओं ने कहा कि, 'अगर हिम्मत है तो भरों हमें बोरे में…।'

महिलाओं ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान देकर प्रदेश की लाड़ली बहनों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि एमपी सरकार लाड़ली बहनों को सम्मान दे रही है, जबकि कांग्रेस नेता उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। हीं महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस ने इस बयान पर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नई दिल्ली पहुंचे खंडवा सांसद, पीएम मोदी से की मुलाकात, मांगा विशेष पैकेज
बुरहानपुर
MP Gyaneshwar Patil met Prime Minister Modi

देखें वीडियो

कांग्रेस नेता के विवादित बयान

बता दें कि, बुधवार को कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह के स्वागत समारोह के दौरान का एक वीडियो सामने आया, जिसमें लाड़ली बहनों को लेकर विवादित बयान(Congress leader controversial statement) दिया गया। जिला पंचायत सदस्य जसवंत गुर्जर के इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे। वायरल वीडियो में जिला पंचायत सदस्य और कृषि समिति अध्यक्ष जयवंत गुर्जर ने कहा- कार्यकर्ताओं अबकी बार एक साथ जीतेंगे और ये जो लाडली बहनें हैं, इन सबको बोरियों में भर देंगे। माना जा रहा है कि यह टिप्पणी प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं पर की गई है।

एक और बयान: कांग्रेस में आना चाहते हैं भाजपा कार्यकर्ता

भाजपा पर निशाना साधते हुए जसवंत ने कहा कि प्रियव्रत सिंह के जिलाध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा आई है। अब भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सिंह के नेतृत्व में जिले की सभी विधानसभा सीटें और लोकसभा सीट जीतेगी।

ये भी पढ़ें

दलबदलु कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक करियर दांव पर! BJP के क्राइटेरिया में नहीं हो रहे फिट
भोपाल
CM Mohan Yadav Political career of turncoat Congress leaders is at stake

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 03:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / कांग्रेस नेता का विवादित बयान: कांग्रेस कार्यालय पहुंची महिलाएं, कहा- हिम्मत है तो भरो हमें बोरे में…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.