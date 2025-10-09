‘बैटरी भी बदलों..जुर्माना भी दो…’ वारंटी पीरियड में ‘ई-स्कूटी’ को लेकर बड़ा फैसला

यदि दो माह के भीतर यह राशि नहीं दी गई तो इसके बाद सात प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देना होगा। मामले में फरियादी की ओर से पैरवी अभिभाषक आविद हसन ने की। उल्लेखनीय है कि संबंधित शो रूम संचालक के सामने गुहार लगाने और उन्हें अपनी परेशानी बताने के बाद परेशान ई-स्कूटी मालिक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी, इसके बाद यह फैसला सुनाया गया है।