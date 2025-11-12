एमपी से जुड़ा दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन, अलर्ट पर प्रशासन

राजगढ़ जिले में पुलिस की अलर्ट पर है और यह अतिरिक्त सख्ती 8 सितंबर की घटना से जुड़ी है। 8 सितंबर को राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आतंकी कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। वह अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में धमाका करने की तैयारी में था। आइएसआइएस (ISIS) हैंडलर्स ने इन्हें धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर नौजवानों को भर्ती करने का काम सौंपा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सूचना पर ही कुरैशी को ब्यावरा से पकड़ा गया था। इधर, सोमवार को धमाके के तुरंत बाद ही एसपी ने सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाकर रात में ही यह व्यापक चेकिंग अभियान शुरू करा दिया था।