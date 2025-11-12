एमपी से जुड़ा दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन, अलर्ट पर प्रशासन

DELHI BLAST (file photo)
delhi blast mp connection: देश की राजधानी दिल्ली में हुए आतंकी बम ब्लास्ट के बाद देशभर में कई जगह छापेमारी की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां ब्लास्ट में शामिल आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। इसी बीच दिल्ली में हुई आतंकी घटना का मध्यप्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से बीते महीने एक आतंकी कामरान की गिरफ्तारी की गई थी जिसका कनेक्शन दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ा है। इसके बाद एमपी के राजगढ़ और भोपाल में प्रशासन और ज्यादा सावधानी बरत रहा है। राजगढ़ में तो विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
राजगढ़ जिले में पुलिस की अलर्ट पर है और यह अतिरिक्त सख्ती 8 सितंबर की घटना से जुड़ी है। 8 सितंबर को राजगढ़ जिले के ब्यावरा से आतंकी कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। वह अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में धमाका करने की तैयारी में था। आइएसआइएस (ISIS) हैंडलर्स ने इन्हें धार्मिक कट्टरपंथ के नाम पर नौजवानों को भर्ती करने का काम सौंपा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सूचना पर ही कुरैशी को ब्यावरा से पकड़ा गया था। इधर, सोमवार को धमाके के तुरंत बाद ही एसपी ने सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों की ड्यूटी लगाकर रात में ही यह व्यापक चेकिंग अभियान शुरू करा दिया था।
दिल्ली ब्लॉस्ट में आतंकी गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ज्यादा अलर्ट मोड पर आई है। जिस कामरान कुरैशी को ब्यावरा से गिरफ्तार किया गया था, उसका सीधा कनेक्शन आतंकी संगठन से था और दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ था कि वे मिलकर दिल्ली में ब्लॉस्ट की तैयारी में थे। इसी बीच 10 नवंबर को ब्लॉस्ट हो भी गया। ऐसे में जो संभावनाएं थीं वे हकीकत में बदल गईं और उसी को लेकर अलर्ट जांच और सर्चिंग शुरू की गई।
