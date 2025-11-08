Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

डिप्टी रेंजर को गरदन और गुप्तांग काटने की धमकी, फूट-फूट कर रोया, भाजपा विधायक पर आरोप, FIR

MP news: एमपी के राजगढ़ जिले से चौंकाने वाली खबर, जिला थाना प्रभार के पास शिकायत करते फूट-फूट कर रोया, बोला- मेरी जान को खतरा, मुझे बचा लो...

Google source verification

राजगढ़

image

Sanjana Kumar

Nov 08, 2025

MP news

MP news (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: एमपी के राजगढ़ जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। यहां डिप्टी रेंजर को गरदन और गुप्तांग काटने की धमकी मिली है। जिसके बाद घबराए डिप्टी रेंजर ने जिला थाना प्रभारी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत करते फूट-फूट कर रो पड़ा डिप्टी रेंजर

राजगढ़ थाना प्रभारी के पास पहुंचे डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा ने थाना प्रभारी को शिकायत की। धमकी से दहशत में आए मोहनसिंह शिकायत करते हुए फूट-फूट कर रो पड़ा। उसने शिकायत करते हुए कहा कि उसकी जान का खतरा है, उसे बचा लो।

शिकायत में उसने बताया कि कहना है कि जब उन्होंने अवैध लकड़ी के कारोबार पर कार्रवाई की, तब से उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। सोनागरा ने आरोप लगाया कि खिलचीपुर के भाजपा विधायक हजारीलाला दांगी भी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। उन्हे जीरापुर न आने की धमकियां दी जा रही हैं।

यहां पढ़ें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात कालूराम नामक आरा मशीन संचलाक ने उन्हें फोन किया। उसने गालियां देते हुए कहा कि तेरी गरदन और गुप्तांग कटवा दूंगा। तू पैसे क्यों नहीं लेता? तूने मेरी मशीन सील कर दी है।

हाथापाई की बात भी सामने आई है

28 अक्टूबर को महेश गुड्डा विश्वकर्मा ने सोनगिरा को फोन किया, फिर विधायक हजारीलाल दांगी को दिया, उन्होंने धमकी दी कि तू तुरंत वापस आजा, नहीं तो तुझ पर कार्रवाई करुंगा।

डिप्टी रेंजर का छलका दर्द

मोहन सिंह सोनगरा ने जिला थानाप्रभारी से मामले की शिकायत की है। शिकायत करते करते वे फूट-फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन ये लोग रसूखदार हैं। हमें धमकाया जाता है। इससे पहले भी बतकर भागना पड़ा और अब एक बार फिर जान पर बन आई है।

दुनिया की सबसे आक्रामक पक्षी बुलबुल, आइसर ने खोला छोटी सी चिड़िया का बड़ा रहस्य
भोपाल
MP News Red vented bulbul

बता दें कि राजगढ़खिलीपुर क्षेत्र में 27 और 28 अक्टूबर को वन विभाग उड़नदस्ता की टीम ने कई आरा मशीनों पर कार्रवाई की थी। छापीहेड़ा में अवैध लकड़ी और बिना किसी ट्रांजिट पास के लकड़ी और आरा मशीनों की जांच की। उड़न दस्ता ने अब तक जिले भर में 13-14 आरा मशीनों को सील किया है। जानकारी मिल रही है कि सील की गई आरा मशीनें राजनीतिक रसूख से जुड़ी हुई हैं।

rajgarh

एमपी में राज्यमंत्री का विरोध, कपड़ों पर लापता के पोस्टर चिपकाकर पहुंचे लोग

फोटो सोर्स: पत्रिका

3 लाख लोगों को देना होगा पहचान का ‘सबूत’, दिखाना होगा 12 में से ये 1 डॉक्यूमेंट्स

MLA supporters in Rajgarh threatened to cut off an officer's genitals

एमपी में अफसर को गुप्तांग काट देने की धमकी, विधायक पर लगाया गंभीर आरोप

Rajgarh Road Accident

Road Accident: पुलिस वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत

Rajgarh's Khilchipur Municipal Council President Ram Janaki Malakar cried

एमपी में परिषद में फूट- फूटकर रोईं अध्यक्ष, बोलीं- पति की मौत हो गई और तुम शिकायतें करते रहते हो…

Anganwadi workers recruitment fake marksheets submitted mp news

आंगनबाड़ी भर्ती में धोखाधड़ी! अभ्यर्थियों ने झारखंड-उत्तराखंड बोर्ड की फेक मार्कशीटें की जमा

rajgarh

एमपी में बेटी के तलाक के कागज देख पिता को आया हार्ट अटैक, मौत

eoffice pendency employees salary hikes stopped rajgarh mp news

बड़ा एक्शन! MP में कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि, DDA पर भी लगा जुर्माना

सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप, 19 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा

सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर मध्य प्रदेश, ट्रेनिंग पर आए PTS जवान हर दिन करेंगे गीता पाठ, आदेश जारी
भोपाल
MP New Gita recitation daily by mp police during training

mp news

