डिप्टी रेंजर को गरदन और गुप्तांग काटने की धमकी, फूट-फूट कर रोया, भाजपा विधायक पर आरोप, FIR

बता दें कि राजगढ़खिलीपुर क्षेत्र में 27 और 28 अक्टूबर को वन विभाग उड़नदस्ता की टीम ने कई आरा मशीनों पर कार्रवाई की थी। छापीहेड़ा में अवैध लकड़ी और बिना किसी ट्रांजिट पास के लकड़ी और आरा मशीनों की जांच की। उड़न दस्ता ने अब तक जिले भर में 13-14 आरा मशीनों को सील किया है। जानकारी मिल रही है कि सील की गई आरा मशीनें राजनीतिक रसूख से जुड़ी हुई हैं।