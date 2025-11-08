डिप्टी रेंजर को गरदन और गुप्तांग काटने की धमकी, फूट-फूट कर रोया, भाजपा विधायक पर आरोप, FIR

MP news (फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: एमपी के राजगढ़ जिले से चौंकाने वाली खबर आई है। यहां डिप्टी रेंजर को गरदन और गुप्तांग काटने की धमकी मिली है। जिसके बाद घबराए डिप्टी रेंजर ने जिला थाना प्रभारी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है।
राजगढ़ थाना प्रभारी के पास पहुंचे डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा ने थाना प्रभारी को शिकायत की। धमकी से दहशत में आए मोहनसिंह शिकायत करते हुए फूट-फूट कर रो पड़ा। उसने शिकायत करते हुए कहा कि उसकी जान का खतरा है, उसे बचा लो।
शिकायत में उसने बताया कि कहना है कि जब उन्होंने अवैध लकड़ी के कारोबार पर कार्रवाई की, तब से उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। सोनागरा ने आरोप लगाया कि खिलचीपुर के भाजपा विधायक हजारीलाला दांगी भी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। उन्हे जीरापुर न आने की धमकियां दी जा रही हैं।
जानकारी के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात कालूराम नामक आरा मशीन संचलाक ने उन्हें फोन किया। उसने गालियां देते हुए कहा कि तेरी गरदन और गुप्तांग कटवा दूंगा। तू पैसे क्यों नहीं लेता? तूने मेरी मशीन सील कर दी है।
28 अक्टूबर को महेश गुड्डा विश्वकर्मा ने सोनगिरा को फोन किया, फिर विधायक हजारीलाल दांगी को दिया, उन्होंने धमकी दी कि तू तुरंत वापस आजा, नहीं तो तुझ पर कार्रवाई करुंगा।
मोहन सिंह सोनगरा ने जिला थानाप्रभारी से मामले की शिकायत की है। शिकायत करते करते वे फूट-फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे। लेकिन ये लोग रसूखदार हैं। हमें धमकाया जाता है। इससे पहले भी बतकर भागना पड़ा और अब एक बार फिर जान पर बन आई है।
बता दें कि राजगढ़खिलीपुर क्षेत्र में 27 और 28 अक्टूबर को वन विभाग उड़नदस्ता की टीम ने कई आरा मशीनों पर कार्रवाई की थी। छापीहेड़ा में अवैध लकड़ी और बिना किसी ट्रांजिट पास के लकड़ी और आरा मशीनों की जांच की। उड़न दस्ता ने अब तक जिले भर में 13-14 आरा मशीनों को सील किया है। जानकारी मिल रही है कि सील की गई आरा मशीनें राजनीतिक रसूख से जुड़ी हुई हैं।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग