खतरे में 500 परिवारों की जान, 400 मीटर की दूरी पर जमा है ‘विस्फोटक भंडारण’

MP News: पार्वती-रेसई डेम परियोजना के डूब क्षेत्र के विस्थापित परिवारों पर सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। यहां विस्फोटक भंडारण होने से करीब पांच सौ परिवारों की जान खतरे में है। जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अनजान बना हुआ है। नरसिंहगढ़ से आगे भोपाल रोड पर तीज बड़ली के समीप जिस जगह पर यह कॉलोनी बसाई गई है, उससे महज 300-400 मीटर की दूरी पर ही विस्फोटक भंडारण (डिपो) स्थापित है।