राजस्थान के रास्ते आया ‘लंपी वायरस’, गोवंश में दिख रहे भयानक लक्षण

पिछले साल की तरह ही इस बार भी लंपी राजस्थान के रास्ते ही जिले में फैला है। दरअसल कुछ दिन पहले तक जिले से लगे राजस्थान सीमा पर लंपी के मामले सामने आ रहे है। इसके बाद धीरे-धीरे खिलचीपुर, माचलपुर और राजगढ़ में भी दिखने लगे। अब पूरे जिले में लंपी की चपेट में गोवंश आ रहे है। सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गोवंश में लंपी के लक्षण के मामले सर्वाधिक है। इसका कारण ये है कि इन बेसहारा गोवंश को उपचार नहीं मिल पा रहा है। न ही वैक्सीनेशन सही से होता है। ऐसे में ये सड़कों पर ही तड़प रहे हैं।