बिजली कनेक्शन चाहिए तो लाएं ‘मकान का बंटवारा’ या ‘रजिस्ट्री’ के पेपर…!

बिजली कंपनी के एई सिटी अजीत कुमार भुमरकर के अनुसार, कंपनी ने ऑनलाइन सिस्टम में यह जारी किया गया है। जिसमें कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को कोई न कोई दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। जिसमें रजिस्ट्री प्राथमिकता दी गई है। अगर मकान एक है, तो वह बंटवारा करवाकर वह दस्तावेज लगा सकता है। इसके अलावा नगर पालिका से एनओसी लेकर वह भी लगा सकते है। ऐसा इसलिए हुआ कि एक घर में चार-चार मीटर लगे हुए हैं। अब लोगों को इस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।