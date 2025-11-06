एमपी में अफसर को गुप्तांग काट देने की धमकी, विधायक पर लगाया गंभीर आरोप

Rajgarh- मध्यप्रदेश में एक अफसर को धमकाया जा रहा है। वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को धमकी दी जा रही है। उन्हें विधायक समर्थकों द्वारा गला और गुप्तांग काट देने की धमकी दी गई है। प्रदेश के राजगढ़ जिले के डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा को ये धमकियां दी गईं। मामले की राजगढ़ थाना प्रभारी को शिकायत की गई है। डिप्टी रेंजर ने रोते हुए कहा - मुझे बचा लो… मेरी जान को खतरा है…। उनका कहना है ​कि लकड़ी का अवैध कारोबार करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई करने पर उन्हें धमकियां दी जा रहीं हैं। डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा ने आरोप लगाया कि खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी से भी उन्हें धमकियां दिलाई जा रहीं हैं। जीरापुर नहीं आने की चेतावनी दी जा रही है।