एमपी में अफसर को गुप्तांग काट देने की धमकी, विधायक पर लगाया गंभीर आरोप

राजगढ में विधायक समर्थकों ने डिप्टी रेंजर को गुप्तांग काट देने की धमकी दी
Rajgarh- मध्यप्रदेश में एक अफसर को धमकाया जा रहा है। वन विभाग के एक डिप्टी रेंजर को धमकी दी जा रही है। उन्हें विधायक समर्थकों द्वारा गला और गुप्तांग काट देने की धमकी दी गई है। प्रदेश के राजगढ़ जिले के डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा को ये धमकियां दी गईं। मामले की राजगढ़ थाना प्रभारी को शिकायत की गई है। डिप्टी रेंजर ने रोते हुए कहा - मुझे बचा लो… मेरी जान को खतरा है…। उनका कहना है कि लकड़ी का अवैध कारोबार करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई करने पर उन्हें धमकियां दी जा रहीं हैं। डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा ने आरोप लगाया कि खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी से भी उन्हें धमकियां दिलाई जा रहीं हैं। जीरापुर नहीं आने की चेतावनी दी जा रही है।
डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा ने राजगढ़ पुलिस को मामले की शिकायत करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि अवैध कटाई का कारोबार करनेवाले आरामशीन संचालकों पर कार्रवाई के बाद उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस को दिए आवेदन में डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा ने कहा कि अवैध कारोबारी उन्हें विधायक हजारीलाल दांगी से धमकी दिला रहे हैं।
राजगढ़ थाना प्रभारी को दिए आवेदन में डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा ने बताया कि विधायक समर्थकों ने उनका गला काटने और गुप्तांग काट देने की धमकी दी है। विधायक हजारीलाल दांगी पर भी धमकाने का आरोप लगाया। डिप्टी रेंजर मोहनसिंह सोनगरा के आवेदन पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मामले में विधायक हजारीलाल दांगी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
