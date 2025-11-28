चिट्ठी छोड़ी—14 लाख दो नहीं तो लगा देंगे आग, और खेत में लगा दी आग

MP News: मध्यप्रदेश के आखिरी छोर और राजस्थान सीमा से लगे राजगढ़ जिले में कुरीति का दंश सिर्फ बाल विवाह तक ही सीमित नहीं है। इसकी आग नातरा–झगड़ा पंचायत तक फैल चुकी है। इसकी आंच में अभी भी कई परिवार झुलस रहे हैं, जो इससे उबर नहीं पाए हैं। ताजा मामला 14 लाख का झगड़ा नहीं देने पर किसान की उपज में आग लगाने का है। जिस व्यक्ति के खेत में आग लगाई गई है, उसकी बेटी की शादी करीब 4 साल पहले राजस्थान के पाटल्या गांव (थाना भालता, जिला झालावाड़) के रहने वाले युवक से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पति के मारपीट करने के कारण युवती मायके आ गई थी और यहीं रह रही है।