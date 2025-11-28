Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

जेठ से बदला लेने और जिंदगी भर का जख्म देने के लिए बहू ने बच्चे को किया टारगेट

MP News: पारिवारिक रंजिश में महिला ने अपने ही परिवार के मासूम बच्चे की जान ले ली। घटना का खुलासा होने से परिवार के लोगों के होश उड़ गए।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Nov 28, 2025

rewa

Woman kills 5 year old boy to take revenge on jeth (demo pic)

MP News: कभी-कभी घर के छोटे-छोटे झगड़े इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि जिंदगी भर का जख्म दे जाते हैं। ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही जेठ को जिंदगी भर का जख्म देने के लिए उसके 5 साल के मासूम नाती की हत्या कर दी। महिला कुछ दिन पहले हुए पारिवारिक विवाद में खुद के साथ हुई मारपीट से आहत थी और मारपीट करने वाले जेठ से बदला लेना चाहती थी। पुलिस ने बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

बाथरूम के पास पड़ा मिला था मासूम

हनुमना थाने के ढाबा गांव में रहने वाले रामनारायण साकेत का 5 साल का बच्चा लव साकेत 19 नवंबर को अपने घर के पास स्थित बाथरूम के पास पड़ा मिला था। परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बच्चे के शव को वापस घर लाए तो उसके शरीर पर चोट के निशान नजर आए। चोट के निशान दिखने पर परिजन को हत्या की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मामले की जांच के लिए एसपी दिलीप कुमार सोनी ने थाना प्रभारी अनिल कांकड़े को संदेहियों की धरपकड़ के निर्देश दिए थे।

जेठ को जिंदगी भर का जख्म देना चाहती थी बहू

पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो बच्चे के ही परिवार की महिला सुनयना साकेत पर शक हुआ। सुनयना से पुलिस ने पूछताछ की तो वह टूट गई और बच्चे की हत्या करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना के दिन बच्चा बाथरूम के पास अकेला था, जिसे पकड़कर वह घर से दूर ले गई और पत्थर के टुकड़े से उस पर हमला कर दिया। बाद में घायल हालत में उसे बाथरूम के पास ही छोड़ दिया था। वारदात की वजह चौंका देने वाली है। आरोपी महिला का पीड़ित परिवार से विवाद था। दोनों परिवारों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होते थे। यह बच्चा महिला के जेठ का नाती है और दोनों परिवारों का आंगन एक ही है। कुछ दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें महिला के साथ मारपीट हुई थी, और इसी का बदला वह जेठ से लेना चाहती थी। जेठ को जिंदगी भर का जख्म देने के लिए ही उसने जेठ के पोते की हत्या की थी।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘पटवारी’ को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 07:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / जेठ से बदला लेने और जिंदगी भर का जख्म देने के लिए बहू ने बच्चे को किया टारगेट

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अयोध्या श्रीराम मंदिर के शिखर ध्वज पर कोविदार है MP की देन, बन गया इतिहास

kovidara tree narendra modi ayodhya ram mandir dhwajarohan rewa lalit mp news
रीवा

SIR के बीच एमपी में खुला बड़ा रहस्य! वोटर लिस्ट के नामों में बड़ी गड़बड़ी, उठे सवाल

SIR
रीवा

‘400 एकड़’ में तैयार होगा ‘नया औद्योगिक क्षेत्र’, 25 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

rewa news
रीवा

एमपी में ‘रिश्वत’ लेते रंगे हाथों पकड़ाए ‘पटवारी और सर्वेयर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

रीवा

सरकारी कर्मचारियों की मौज! फ्री मिलेगा मूवी, डिनर और टाइगर सफारी का टिकट, आदेश जारी

rewa news
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.