जेठ से बदला लेने और जिंदगी भर का जख्म देने के लिए बहू ने बच्चे को किया टारगेट

Woman kills 5 year old boy to take revenge on jeth (demo pic)
MP News: कभी-कभी घर के छोटे-छोटे झगड़े इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि जिंदगी भर का जख्म दे जाते हैं। ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही जेठ को जिंदगी भर का जख्म देने के लिए उसके 5 साल के मासूम नाती की हत्या कर दी। महिला कुछ दिन पहले हुए पारिवारिक विवाद में खुद के साथ हुई मारपीट से आहत थी और मारपीट करने वाले जेठ से बदला लेना चाहती थी। पुलिस ने बच्चे की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
हनुमना थाने के ढाबा गांव में रहने वाले रामनारायण साकेत का 5 साल का बच्चा लव साकेत 19 नवंबर को अपने घर के पास स्थित बाथरूम के पास पड़ा मिला था। परिजन इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बच्चे के शव को वापस घर लाए तो उसके शरीर पर चोट के निशान नजर आए। चोट के निशान दिखने पर परिजन को हत्या की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मामले की जांच के लिए एसपी दिलीप कुमार सोनी ने थाना प्रभारी अनिल कांकड़े को संदेहियों की धरपकड़ के निर्देश दिए थे।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो बच्चे के ही परिवार की महिला सुनयना साकेत पर शक हुआ। सुनयना से पुलिस ने पूछताछ की तो वह टूट गई और बच्चे की हत्या करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना के दिन बच्चा बाथरूम के पास अकेला था, जिसे पकड़कर वह घर से दूर ले गई और पत्थर के टुकड़े से उस पर हमला कर दिया। बाद में घायल हालत में उसे बाथरूम के पास ही छोड़ दिया था। वारदात की वजह चौंका देने वाली है। आरोपी महिला का पीड़ित परिवार से विवाद था। दोनों परिवारों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होते थे। यह बच्चा महिला के जेठ का नाती है और दोनों परिवारों का आंगन एक ही है। कुछ दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें महिला के साथ मारपीट हुई थी, और इसी का बदला वह जेठ से लेना चाहती थी। जेठ को जिंदगी भर का जख्म देने के लिए ही उसने जेठ के पोते की हत्या की थी।
