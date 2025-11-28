जेठ से बदला लेने और जिंदगी भर का जख्म देने के लिए बहू ने बच्चे को किया टारगेट

पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो बच्चे के ही परिवार की महिला सुनयना साकेत पर शक हुआ। सुनयना से पुलिस ने पूछताछ की तो वह टूट गई और बच्चे की हत्या करना कबूल कर लिया। उसने बताया कि घटना के दिन बच्चा बाथरूम के पास अकेला था, जिसे पकड़कर वह घर से दूर ले गई और पत्थर के टुकड़े से उस पर हमला कर दिया। बाद में घायल हालत में उसे बाथरूम के पास ही छोड़ दिया था। वारदात की वजह चौंका देने वाली है। आरोपी महिला का पीड़ित परिवार से विवाद था। दोनों परिवारों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद होते थे। यह बच्चा महिला के जेठ का नाती है और दोनों परिवारों का आंगन एक ही है। कुछ दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें महिला के साथ मारपीट हुई थी, और इसी का बदला वह जेठ से लेना चाहती थी। जेठ को जिंदगी भर का जख्म देने के लिए ही उसने जेठ के पोते की हत्या की थी।