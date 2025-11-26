एमपी में शादी के लिए जा रही दुल्हन की रास्ते में बिगड़ी तबीयत और थम गई सांसें

देहात थाना पुलिस के अनुसार, ग्राम बिनेका, जखोरा (ललितपुर, यूपी) की आरती, उम्र 19 वर्ष, की शादी शुजालपुर के जयस अग्रवाल से तय हुई थी। शादी 30 नवंबर को धूमधाम से होना थी। लड़का और लड़की पक्ष की सहमति से दुल्हन को दूल्हे की बहन और मौसी का बेटा अपनी कार से परिवार के साथ शुजालपुर ला रहे थे। तभी रास्ते में चंदेरी के पास आरती की तबीयत बिगड़ गई। चंदेरी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी आगे सफर के लिए रवाना हुए। इसी बीच ब्यावरा के पास आरती की तबीयत फिर बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।