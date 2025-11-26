Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

एमपी में शादी के लिए जा रही दुल्हन की रास्ते में बिगड़ी तबीयत और थम गई सांसें

MP News: उत्तर प्रदेश के ललितपुर से दुल्हन को शादी के लिए शुजालपुर ला रहे थे परिजन, 30 नवंबर को होनी थी शादी...

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Nov 26, 2025

rajgarh

demo pic

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां शादी समारोह में जा रही दुल्हन की रास्ते में ही मौत हो गई। यूपी के ललितपुर की रहने वाली युवती की शादी 30 नवंबर को शुजालपुर में होना थी। शादी के लिए लड़की पक्ष के लोग दुल्हन को लेकर शुजालपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक दुल्हन की तबीयत बिगड़ी और ब्यावरा के पास उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

दुल्हन बनने से पहले 19 साल की युवती की मौत

देहात थाना पुलिस के अनुसार, ग्राम बिनेका, जखोरा (ललितपुर, यूपी) की आरती, उम्र 19 वर्ष, की शादी शुजालपुर के जयस अग्रवाल से तय हुई थी। शादी 30 नवंबर को धूमधाम से होना थी। लड़का और लड़की पक्ष की सहमति से दुल्हन को दूल्हे की बहन और मौसी का बेटा अपनी कार से परिवार के साथ शुजालपुर ला रहे थे। तभी रास्ते में चंदेरी के पास आरती की तबीयत बिगड़ गई। चंदेरी में प्राथमिक उपचार के बाद सभी आगे सफर के लिए रवाना हुए। इसी बीच ब्यावरा के पास आरती की तबीयत फिर बिगड़ी और वह बेहोश हो गई। परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बंट चुके थे कार्ड और घर में चल रही थीं तैयारियां

दूल्हे की बहन अंजली ने बताया कि उनके भाई की शादी के कार्ड बंट चुके थे। शुजालपुर में हल्दी और मेहंदी की रस्मों के साथ शादी के आयोजनों की शुरुआत होनी थी। दूल्हा पक्ष के रिश्तेदार भी घर पहुंचने लगे थे। दुल्हन को लेकर वे सभी शुजालपुर जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। इस दुखद घटना से दूल्हा और दुल्हन दोनों परिवारों में शोक का माहौल है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Updated on:

26 Nov 2025 08:55 pm

Published on:

26 Nov 2025 07:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में शादी के लिए जा रही दुल्हन की रास्ते में बिगड़ी तबीयत और थम गई सांसें

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

