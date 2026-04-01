11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में इंस्टाग्राम पर आखिरी फोटो पोस्ट कर प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही रस्सी से दी जान

MP News: महुआ के पेड़ पर एक ही रस्सी से लटके मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव, युवक की कुछ दिन बाद होने वाली थी शादी जबकि युवती पहले से शादीशुदा थी।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Apr 11, 2026

rajgarh

couple suicide instagram last post lover girlfriend hanging tree

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग का दर्दनाक अंत हुआ। ढाबली खुर्द के पास जंगल में महुए के पेड़ पर एक ही रस्सी से बने दो फंदों पर युवक और युवती के शव लटके मिले। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शनिवार सुबह ग्रामीण जब जंगल की ओर गए तो पेड़ पर दोनों को लटका देखा। यह देख सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए खिलचीपुर अस्पताल भिजवाया।

प्रेमी युगल ने की खुदकुशी

पुलिस जांच में मृतकों की पहचान ढाबली खुर्द निवासी 23 वर्षीय राकेश तंवर और राजस्थान के जामुनिया गांव निवासी 21 वर्षीय धापूबाई तंवर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी में दोनों के बीच प्रेम संबंध सामने आया है। पुलिस ने पूरा मामला जांच में लिया है। मौके पर एसडीओपी धर्मराज नागर, भोजपुर थाना पुलिस और खिलचीपुर टीआई उमाशंकर मुकाती पहुंचे और जांच शुरू की।

एक ही रस्सी से लगाई फांसी

घटनास्थल पर एक ही रस्सी से दो फंदे बनाए गए थे। पेड़ के नीचे दोनों की चप्पलें सलीके से रखी मिलीं, जिससे प्रतीत होता है कि घटना सोच-समझकर अंजाम दी गई। यानी पहले उन्होंने चप्पलें पास रखी, आपस में बातचीत, फिर रस्सी का फंदा बनाकर दोनों ही पेड़ पर झूल गए। उन्हें इस तरह से एक साथ लटका देख लोग हतप्रभ रह गए। घटना का पता चलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। भोजपुर, खिलचीपुर थानों की पुलिस पहुंची और पंचनामा तैयार किया।

15 दिन बाद थी युवक की शादी

घटना का एक अहम पहलू यह है कि राकेश की शादी महज 15 दिन बाद तय थी। परिवार में तैयारियां चल रही थीं। परिजनों के अनुसार उन्हें किसी प्रेम संबंध की जानकारी नहीं थी। यानी उसकी दूसरी जगह शादी होने वाली थी, संभवत: इसी से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इधर, युवती धापूबाई का पहले से विवाह हो चुका था, लेकिन वह मायके में रह रही थी। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। उसके पिता मोरसिंह ने बताया कि उसकी शादी करीब 10-11 साल की उम्र में भोजपुर के पाटरी गांव निवासी राधेश्याम से कर दी गई थी। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार गांव में आग लगाई गई,पंचायत हुई और लाखों रुपए में समझौते की कोशिश भी हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट की आखिरी फोटो

सुसाइड से पहले युवक ने युवती के साथ अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थीं। ये तस्वीरें अब उनकी आखिरी याद बन गई हैं। युवक के सीने पर आर और डी अक्षर का टैटू भी मिला है, जो दोनों के रिश्ते की ओर इशारा करता है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। फिलहाल कुछ भी कारण या सुसाइड नोट इत्यादि नहीं मिल पाए हैं। भोजपुर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

शादी के दूसरे ही दिन दूल्हा-दुल्हन के साथ मां और भाभी की भी मौत
शिवपुरी
shivpuri

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 07:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में इंस्टाग्राम पर आखिरी फोटो पोस्ट कर प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही रस्सी से दी जान

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘तुम्हारा तो मैं डिमोशन कराऊंगा’,असिस्टेंट इंजीनियर पर भड़के रेलवे के बड़े अधिकारी

Senior Railway Official Lashes Out at Assistant Engineer for foot overbridge construction Bioara mp news
राजगढ़

MP में ‘भगवान’ भी बेचेंगे गेहूं! सरकारी पंजीयन में सामने आया बड़ा ‘खेल’

Major Irregularities Exposed in Government Registration Process MP news
राजगढ़

MP News: एमपी में कलेक्ट्रेट पहुंचा 'सुदामा', मुआवजे की लगाई गुहार, देखें वीडियो

rajgarh
राजगढ़

एमपी में भाजपा नेता को रास्ते की जमीन का कब्जा दिलाने का आरोप, किसान का वीडियो वायरल

rajgarh
राजगढ़

MP के राजगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, धरती पर बिछी सफेद चादर, देखें तस्वीरें

Unseasonal Rain and Hailstorm in Rajgarh weather news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.