एमपी में इंस्टाग्राम पर आखिरी फोटो पोस्ट कर प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही रस्सी से दी जान

घटना का एक अहम पहलू यह है कि राकेश की शादी महज 15 दिन बाद तय थी। परिवार में तैयारियां चल रही थीं। परिजनों के अनुसार उन्हें किसी प्रेम संबंध की जानकारी नहीं थी। यानी उसकी दूसरी जगह शादी होने वाली थी, संभवत: इसी से दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इधर, युवती धापूबाई का पहले से विवाह हो चुका था, लेकिन वह मायके में रह रही थी। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हो चुकी थी। उसके पिता मोरसिंह ने बताया कि उसकी शादी करीब 10-11 साल की उम्र में भोजपुर के पाटरी गांव निवासी राधेश्याम से कर दी गई थी। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार गांव में आग लगाई गई,पंचायत हुई और लाखों रुपए में समझौते की कोशिश भी हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं सका।