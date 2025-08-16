Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

सावधान: सोलर कृषि पंप योजना के नाम पर किसानों को भेजे जा रहे नकली अप्रूवल लेटर

MP News: साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका निकाल है। अब पीएम कुसुम योजना(Solar Agriculture Pump Scheme) के नाम पर सोलर पंप अप्रूवल के फर्जी लेटर भेजकर किसानों से धोखाधड़ी की जा रही है।

राजगढ़

Avantika Pandey

Aug 16, 2025

fraud with farmers
fraud with farmers (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News:प्रदेश में साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका निकाल है। अब पीएम कुसुम योजना(Solar Agriculture Pump Scheme) के नाम पर सोलर पंप अप्रूवल के फर्जी लेटर भेजकर किसानों से धोखाधड़ी की जा रही है। पहले ठग गिरोह किसानों को नकली अप्रूवल लेटर भेजकर यह विश्वास दिला रहे हैं कि उनका सोलर कृषि पंप स्वीकृत हो गया है और जल्द इंस्टॉलेशन होगा। इसके लिए किसान को बातों में उलझाकर पैसे ऐंठ रहे हैं।

ऐसे मामले आ रहे सामने

हाल ही में पचोर क्षेत्र के एक किसान को भेजे गए पत्र में दावा किया गया कि उनकी फाइल पॉजिटिव प्रोसेस हो गई है और पंप लगाने के लिए केवल 2650 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। जिसे बाद में वापस करने का वादा किया गया। पत्र में 90 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी और 10 प्रतिशत किसान अंशदान का झांसा दिया गया। ठगों ने राशि ऑनलाइन एक निजी बैंक खाते में जमा कराने को कहा। ऐसे में मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई।

ये भी पढ़ें

ये मिट्टी है बलिदान की… 150 क्रांतिकारियों के शहीद स्थल या जन्म स्थल की मिट्टी का संग्रह
भोपाल
Independence Day 2025

अधिकारियों ने दी जानकारी

मामले की जानकारी लगते ही संबंधित अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी। उन्होंने बताया कि, सरकारी योजना के लिए कोई राशि जमा नहीं कराई जाती है। ऐसे ही और भी मामले सामने आए है, जिनकी शिकायत किसानों ने की है। ऐसे में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की राशि व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं कराई जाती। कृषि पंप योजना में रजिस्ट्रेशन और भुगतान केवल आधिकारिक पोर्टल या निर्धारित सरकारी चैनलों के माध्यम से ही किया जाता है।

संदिग्ध कॉल, मैसेज या पत्र पर भरोसा न करें

किसान किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या पत्र पर भरोसा न करें और योजना संबंधी जानकारी केवल अधिकृत पोर्टल या स्थानीय कृषि और ऊर्जा विभाग से ही सत्यापित करें। फर्जी कॉल करने वाले ओटीपी, बैंक विवरण और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इनसे सतर्क रहे।- संजय थोराट, ईई, ऊर्जा विभाग

ये भी पढ़ें

फर्जी दस्तावेजों से युवक बना अग्निवीर, खुलासे के बाद हुई सख्त कार्रवाई
जबलपुर
youth became Agniveer with fake documents

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2025 08:53 am

Published on:

16 Aug 2025 08:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / सावधान: सोलर कृषि पंप योजना के नाम पर किसानों को भेजे जा रहे नकली अप्रूवल लेटर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.