सावधान: सोलर कृषि पंप योजना के नाम पर किसानों को भेजे जा रहे नकली अप्रूवल लेटर

MP News:प्रदेश में साइबर ठगों ने अब ठगी का नया तरीका निकाल है। अब पीएम कुसुम योजना(Solar Agriculture Pump Scheme) के नाम पर सोलर पंप अप्रूवल के फर्जी लेटर भेजकर किसानों से धोखाधड़ी की जा रही है। पहले ठग गिरोह किसानों को नकली अप्रूवल लेटर भेजकर यह विश्वास दिला रहे हैं कि उनका सोलर कृषि पंप स्वीकृत हो गया है और जल्द इंस्टॉलेशन होगा। इसके लिए किसान को बातों में उलझाकर पैसे ऐंठ रहे हैं।
हाल ही में पचोर क्षेत्र के एक किसान को भेजे गए पत्र में दावा किया गया कि उनकी फाइल पॉजिटिव प्रोसेस हो गई है और पंप लगाने के लिए केवल 2650 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। जिसे बाद में वापस करने का वादा किया गया। पत्र में 90 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी और 10 प्रतिशत किसान अंशदान का झांसा दिया गया। ठगों ने राशि ऑनलाइन एक निजी बैंक खाते में जमा कराने को कहा। ऐसे में मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई।
मामले की जानकारी लगते ही संबंधित अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी। उन्होंने बताया कि, सरकारी योजना के लिए कोई राशि जमा नहीं कराई जाती है। ऐसे ही और भी मामले सामने आए है, जिनकी शिकायत किसानों ने की है। ऐसे में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार की राशि व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं कराई जाती। कृषि पंप योजना में रजिस्ट्रेशन और भुगतान केवल आधिकारिक पोर्टल या निर्धारित सरकारी चैनलों के माध्यम से ही किया जाता है।
किसान किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या पत्र पर भरोसा न करें और योजना संबंधी जानकारी केवल अधिकृत पोर्टल या स्थानीय कृषि और ऊर्जा विभाग से ही सत्यापित करें। फर्जी कॉल करने वाले ओटीपी, बैंक विवरण और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इनसे सतर्क रहे।- संजय थोराट, ईई, ऊर्जा विभाग