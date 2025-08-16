सावधान: सोलर कृषि पंप योजना के नाम पर किसानों को भेजे जा रहे नकली अप्रूवल लेटर

हाल ही में पचोर क्षेत्र के एक किसान को भेजे गए पत्र में दावा किया गया कि उनकी फाइल पॉजिटिव प्रोसेस हो गई है और पंप लगाने के लिए केवल 2650 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। जिसे बाद में वापस करने का वादा किया गया। पत्र में 90 प्रतिशत सरकारी सब्सिडी और 10 प्रतिशत किसान अंशदान का झांसा दिया गया। ठगों ने राशि ऑनलाइन एक निजी बैंक खाते में जमा कराने को कहा। ऐसे में मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई।