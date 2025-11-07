Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

एमपी में राज्यमंत्री का विरोध, कपड़ों पर लापता के पोस्टर चिपकाकर पहुंचे लोग

MP News: रहवासी बोले- वोट मांगने के दौरान मंत्री ने आश्वासन दिया था - 'मैं जीता तो हटवा दूंगा तार, लेकिन नहीं हटवाए'

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Nov 07, 2025

rajgarh

People protested by carrying posters of missing Rajya Mantri Narayan Singh Panwar

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में राज्य मंत्री नारायणसिंह पंवार का विरोध हुआ है। राज्यमंत्री के लापता होने के पोस्टर चिपकाकर लोग तहसील व बिजली कार्यालय पहुंचे और अपनी बात रखी। पचोर के रहने वाले लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि उनके खेतों के ऊपर से गुजरी 11 केवी की लाइन को हटाया जाए। विरोध करने वाले लोगों ने राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार पर वादा भूलने का भी आरोप लगाया है।

राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार का विरोध

पचोर के रहवासी शुक्रवार को अपने कपड़ों पर राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार के गुमशुदा होने के पोस्टर चिपकाकर तहसील और बिजली दफ्तर पहुंचे। रहवासियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय मंत्री पंवार भोजपुरिया क्षेत्र में स्वयं का प्रचार करने व वोट मांगने पहुंचे थे। उन्हें रहवासियों ने 11 केवी लाइन की समस्या बताते हुए हटवाने की मांग की थी। उन्होंने रहवासियों को आश्वस्त किया था कि मैं जीतता हूं तो यह लाइन हटवा दूंगा। लेकिन उनके विधायक व मंत्री बनने के दो वर्ष बाद भी लाइन नहीं हटी। इसी का अब विरोध जताया जा रहा है। उ

युवक की मौत के बाद भी बिजली कंपनी नहीं दे रही ध्यान

विरोध कर रहे लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमारे भोजपुरिया हनुमान मंदिर के पास 11 केवी विद्युत लाइन गुजर रही है। जिससे आठ दिन पहले अंकित मालवीय नामक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पूर्व में भी विद्युत विभाग को मौखिक और लिखित शिकायत हम लोग इसे हटाने की कर चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक कंपनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बिजली लाइन को उक्त स्थान से शीघ्र हटाया जाकर अन्य जगह शिफ्ट किया जाए, करंट से मृत व्यक्ति के परिवारजन को तत्काल आर्थिक मुआवजा राशि प्रदान की जाए। यदि लाइन को नहीं हटाया गया तो वार्ड वासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।

Published on:

07 Nov 2025 09:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में राज्यमंत्री का विरोध, कपड़ों पर लापता के पोस्टर चिपकाकर पहुंचे लोग

