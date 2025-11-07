एमपी में राज्यमंत्री का विरोध, कपड़ों पर लापता के पोस्टर चिपकाकर पहुंचे लोग

People protested by carrying posters of missing Rajya Mantri Narayan Singh Panwar
MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में राज्य मंत्री नारायणसिंह पंवार का विरोध हुआ है। राज्यमंत्री के लापता होने के पोस्टर चिपकाकर लोग तहसील व बिजली कार्यालय पहुंचे और अपनी बात रखी। पचोर के रहने वाले लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोगों की मांग है कि उनके खेतों के ऊपर से गुजरी 11 केवी की लाइन को हटाया जाए। विरोध करने वाले लोगों ने राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार पर वादा भूलने का भी आरोप लगाया है।
पचोर के रहवासी शुक्रवार को अपने कपड़ों पर राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार के गुमशुदा होने के पोस्टर चिपकाकर तहसील और बिजली दफ्तर पहुंचे। रहवासियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के समय मंत्री पंवार भोजपुरिया क्षेत्र में स्वयं का प्रचार करने व वोट मांगने पहुंचे थे। उन्हें रहवासियों ने 11 केवी लाइन की समस्या बताते हुए हटवाने की मांग की थी। उन्होंने रहवासियों को आश्वस्त किया था कि मैं जीतता हूं तो यह लाइन हटवा दूंगा। लेकिन उनके विधायक व मंत्री बनने के दो वर्ष बाद भी लाइन नहीं हटी। इसी का अब विरोध जताया जा रहा है। उ
विरोध कर रहे लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमारे भोजपुरिया हनुमान मंदिर के पास 11 केवी विद्युत लाइन गुजर रही है। जिससे आठ दिन पहले अंकित मालवीय नामक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पूर्व में भी विद्युत विभाग को मौखिक और लिखित शिकायत हम लोग इसे हटाने की कर चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक कंपनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बिजली लाइन को उक्त स्थान से शीघ्र हटाया जाकर अन्य जगह शिफ्ट किया जाए, करंट से मृत व्यक्ति के परिवारजन को तत्काल आर्थिक मुआवजा राशि प्रदान की जाए। यदि लाइन को नहीं हटाया गया तो वार्ड वासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
