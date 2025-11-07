एमपी में राज्यमंत्री का विरोध, कपड़ों पर लापता के पोस्टर चिपकाकर पहुंचे लोग

विरोध कर रहे लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमारे भोजपुरिया हनुमान मंदिर के पास 11 केवी विद्युत लाइन गुजर रही है। जिससे आठ दिन पहले अंकित मालवीय नामक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। पूर्व में भी विद्युत विभाग को मौखिक और लिखित शिकायत हम लोग इसे हटाने की कर चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक कंपनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बिजली लाइन को उक्त स्थान से शीघ्र हटाया जाकर अन्य जगह शिफ्ट किया जाए, करंट से मृत व्यक्ति के परिवारजन को तत्काल आर्थिक मुआवजा राशि प्रदान की जाए। यदि लाइन को नहीं हटाया गया तो वार्ड वासियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।