प्रॉपर्टी के लिए भाई की हत्या, पत्थर रखकर रोका, सीने में गोली मारी और पत्थरों से कुचला

हत्या सुनियोजित तरीके से की गई है। जब रामबाबू लौट रहा था, तो गांव के पास ही उक्त आरोपियों ने रास्ते में पत्थर जमा रखे थे। पत्थरों को देखकर जैसे ही वह रुका तो सीने में गोली मार दी। इसके बाद वहीं पड़े पत्थरों से सिर और चेहरे को कुचल दिया। जिससे वह बुरी तरह से लहूलहान हो गया। परिजन पहुंचे तो लहूलहान हालत में रामबाबू मिला, जिसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जैसे ही वहां फायरिंग हुई तो उसकी आवाज सुन गांव के ही संदीप नाम के युवक ने परिजन को बताया, दौड़कर सभी घटनास्थल पर पहुंचे।