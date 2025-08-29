डिब्बे में सांप को बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा युवक…

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक युवक जहरीले कोबरा सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंच गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर व स्टाफ ने जैसे ही सांप का डिब्बा देखा तो वो दहशत में आ गए। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ ने सांप वाले डिब्बे को अस्पताल से बाहर रखवाया और उसके बाद सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे युवक का इलाज शुरू किया। दरअसल युवक जिस सांप को डिब्बे में बंद करके लाया था उसने युवक को डस लिया था।
राजगढ़ जिले के पड़िया गांव समेत क्षेत्र में तीन साल से सांप पकड़ने का काम करने वाले युवक गोविंद वर्मा को गुरुवार को जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया। गांव के एक मकान में कोबरा निकलने की सूचना गोविंग को मिली थी जिस पर वो घर में पहुंचा और कोबरा सांप को पकड़ रहा था। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। कोबरा के काटने के बाद भी गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी और कोबरा को प्लास्टिक के एक डिब्बे में बंद कर अपने हाथ में लेकर सीधे सिविल अस्पताल ब्यावरा अपना इलाज कराने पहुंच गया।
गोविंद के सिविल अस्पताल पहुंचते ही जब उसके हाथों में डॉक्टर व स्टाफ ने सांप का डिब्बा देखा तो वो दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत सांप के डिब्बे को नीचे रखवाया और फिर सुरक्षा कर्मियों की मदद से बाहर रखवा दिया, ताकि सांप के बाहर निकलने और अन्य किसी को डंसने का खतरा न रहे। तब कहीं जाकर युवक का इलाज शुरू किया। हालांकि युवक को प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ रेफर कर दिया गया।