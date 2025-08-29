डिब्बे में सांप को बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा युवक…

राजगढ़ जिले के पड़िया गांव समेत क्षेत्र में तीन साल से सांप पकड़ने का काम करने वाले युवक गोविंद वर्मा को गुरुवार को जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया। गांव के एक मकान में कोबरा निकलने की सूचना गोविंग को मिली थी जिस पर वो घर में पहुंचा और कोबरा सांप को पकड़ रहा था। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। कोबरा के काटने के बाद भी गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी और कोबरा को प्लास्टिक के एक डिब्बे में बंद कर अपने हाथ में लेकर सीधे सिविल अस्पताल ब्यावरा अपना इलाज कराने पहुंच गया।