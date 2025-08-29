Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

डिब्बे में सांप को बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा युवक…

mp news: सांप को देख दहशत में आया अस्पताल का स्टाफ, डिब्बा छुड़ाकर बाहर रखवाया उसके बाद शुरू किया इलाज...।

राजगढ़

Shailendra Sharma

Aug 29, 2025

rajgarh
snake bit him man caught snake and took it to hospital

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक युवक जहरीले कोबरा सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंच गया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर व स्टाफ ने जैसे ही सांप का डिब्बा देखा तो वो दहशत में आ गए। सबसे पहले अस्पताल के स्टाफ ने सांप वाले डिब्बे को अस्पताल से बाहर रखवाया और उसके बाद सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे युवक का इलाज शुरू किया। दरअसल युवक जिस सांप को डिब्बे में बंद करके लाया था उसने युवक को डस लिया था।

सांप ने काटा तो उसे पकड़कर अस्पताल लेकर पहुंचा युवक

राजगढ़ जिले के पड़िया गांव समेत क्षेत्र में तीन साल से सांप पकड़ने का काम करने वाले युवक गोविंद वर्मा को गुरुवार को जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया। गांव के एक मकान में कोबरा निकलने की सूचना गोविंग को मिली थी जिस पर वो घर में पहुंचा और कोबरा सांप को पकड़ रहा था। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। कोबरा के काटने के बाद भी गोविंद ने हिम्मत नहीं हारी और कोबरा को प्लास्टिक के एक डिब्बे में बंद कर अपने हाथ में लेकर सीधे सिविल अस्पताल ब्यावरा अपना इलाज कराने पहुंच गया।

ये भी पढ़ें

संभलकर..अगले 12 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’: IMD ने दी 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
भोपाल
mp weather

सांप देख दहशत में आया अस्पताल का स्टाफ

गोविंद के सिविल अस्पताल पहुंचते ही जब उसके हाथों में डॉक्टर व स्टाफ ने सांप का डिब्बा देखा तो वो दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत सांप के डिब्बे को नीचे रखवाया और फिर सुरक्षा कर्मियों की मदद से बाहर रखवा दिया, ताकि सांप के बाहर निकलने और अन्य किसी को डंसने का खतरा न रहे। तब कहीं जाकर युवक का इलाज शुरू किया। हालांकि युवक को प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ रेफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

सरकारी क्वार्टर में सो रहे SAF जवान को सांप ने डसा, अस्पताल में मौत
हरदा
HARDA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 08:03 pm

Published on:

29 Aug 2025 08:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / डिब्बे में सांप को बंद कर अस्पताल लेकर पहुंचा युवक…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.